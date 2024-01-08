Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине: в ОВА рассказали о последствиях

Утром 8 января по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Страна-агрессор РФ атаковала мирные украинские города аэробалистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами. Взрывы раздались в Кривом Роге, Запорожье, Днепре, Хмельницком и Харькове. Один человек погиб, есть потерпевшие.

В Запорожье прогремело не менее 5 взрывов

Запорожье проснулось от ракетного удара рашистов. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало 5 взрывов, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами.

В результате ракетной атаки известно о четырех пострадавших.

На Днепропетровщине погиб человек

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА, в Новомосковске взрывной волной перевернуло маршрутное такси, 8 пассажиров самостоятельно выбрались из салона. В общей сложности к медикам обратились 24 человека, из которых 4 детей. Повреждены жилые дома.

В Криворожском районе разрушен частный дом, один человек погиб. Уничтожен частный дом и в Кривом Роге – три человека могут находиться под завалами. Также разрушения подвергся торгово-развлекательному центру.

Оккупанты нанесли по Харькову по меньшей мере 4 удара

По предварительным данным, оккупанты нанесли по Харькову по меньшей мере 4 удара. Повреждены предприятие и учебное заведение, один человек пострадал, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также оккупанты атаковали город Змиев, разрушен частный дом. Спасатели освободили из-под завалов двух человек, еще один человек может быть заблокирован. Спасательная операция продолжается.

В Хмельницкой области на местах ударов работают спасатели

Сегодня Хмельнитчина проснулась от ударов рашистов. В результате атаки в области прогремели 6 взрывов, сообщили в Хмельницкой ОВА.

На местах ударов работают оперативные и спасательные службы. Информация о потерпевших уточняется.