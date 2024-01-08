Массированный удар по Украине: ПВО сбила 18 крылатых ракет и 8 дронов

В ночь на 8 января 2024 года страна-агрессор РФ нанесла массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника:

8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска – Рязань, Тамбов);

24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс); -

8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области; -

6 баллистических ракет «Искандер-М» из районов Джанкой, Чауда – Крым;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская область).

Как отметил Залужный, были атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты.

"На этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности, летящие по баллистической траектории ракеты направил по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях", - подчеркнул главнокомандующий.

Он добавил, что в итоге защитниками неба уничтожено:

8 ударных БпЛА "Shahed-136/131";

18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Напомним, во время массированной ракетной атаки утром 2 января силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 72 воздушных целей из 99.

Последствия ракетной атаки

Утром 8 января по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздались в Кривом Роге, Запорожье, Днепре, Хмельницком и Харькове.

В Криворожском районе разрушен частный дом, один человек погиб.

В Харькове повреждено предприятие и учебное заведение.

В Запорожье известно о попадании ракет в жилые районы – на открытые территории и рядом с домами.