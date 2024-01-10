В ISW рассказали, как РФ планирует "защитить" от обстрелов Белгородскую область

В России призывают к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области по созданию "буферной зоны" с Белгородской областью, несмотря на несостоятельность российских оккупантов провести операцию по захвату значительной территории в Харьковской области в ближайшее время.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские войска сделают все возможное, чтобы не допустить обстрелов Белгородской области со стороны Украины.

Российские пропагандисты использовали комментарии Пескова и стали призывать создать буферную зону глубиной до 15 километров в Харьковской области, чтобы отбросить украинские РСЗО и артиллерию от границы с Белгородской областью.

"Российские ультранационалисты регулярно призывали к подобной операции летом 2023 года на фоне широкого недовольства ограниченными трансграничными рейдами проукраинских сил в Белгородскую область. Российское вторжение на 15 километров в глубину и несколько сотен километров в ширину было бы масштабной оперативной мерой, которая потребовала бы гораздо большего и значительно лучших ресурсов, чем те, что армия РФ сейчас сосредоточила вдоль всей международной границы с Украиной", - отмечают в ISW.

По мнению аналитиков, российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области в ближайшие недели, и что российская группировка на Купянском направлении выглядит более пригодной для проведения наступательных операций, чем где-либо в Украине.

"Российские военные, вероятно, пока могут проводить только действия тактического уровня в Харьковской области, которые, по большей части, будут служить финтами для отвлечения и отвода украинских сил от возможной российской операции на Купянском направлении", - добавили в ISW.

Ситуация на Купянском направлении

По данным ISW, 9 января российские и украинские войска продолжили позиционные боевые действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Украинские и российские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и озера Лиман, западнее Кременной в районе Серебрянского леса и восточнее Тернов.