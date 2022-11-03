В Израиле на парламентских выборах победил блок Нетаньяху: что это значит для Украины

Коалиция во главе с бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху получила большинство мест в 120-местном парламенте или Кнессете. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на данные ЦИК.

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Окончательные результаты выборов показывают, что Нетаньяху и его союзники получили 64 места в 120-местном парламенте, 32 из которых достались непосредственно партии Нетаньяху. Союзник "Ликуда" "Религиозный Сионизм" получил 14 мест. Еще один союзник – партия "Шас" – получила 11 мест. "Яхадут ха-Тора", также в блок Нетаньяху, получает 7 мест в Кнессете.

При этом партия "Эш Атид" нынешнего премьера Яира Лапида получила 24 места. Он уже поздравил Нетаньяху с победой.

Он дал указание всем отделам офиса премьер-министра подготовиться к упорядоченной передаче властей. Теперь у Нетаньяху есть 28 дней, чтобы сформировать новое правительство Израиля.

"Государство Израиль стоит выше любых политических соображений. Я желаю Нетаньяху успеха во благо народа Израиля и Государства Израиль", - сказал Лапид.

Что для Украины означает возвращение Нетаньяху

Правительство Лапида было осторожно в помощи Украине. Израиль отказывался предоставлять оружие в Украине, в том числе системы ПВО, такие как "Железный купол".

При этом во время предвыборной гонки Нетаньяху заявлял, что может помочь вооружить Украину, если его изберут премьером.

После того, как Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса "земля - земля" для войны против Украины, Иерусалим все же решил усилить свою поддержку Киеву.

В свою очередь, Нетаньяху более радикально комментировал это, в отличие от Лапида.

"Новые иранские беспилотники-камикадзе смертоносны. Это смертоносное оружие, и его используют способом, который не следует использовать, то есть для нападения на мирных жителей", - говорил он.

При этом четких обещаний Украине Нетаньяху не давал.