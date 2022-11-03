В Ізраїлі на парламентських виборах перемогу здобув блок Нетаньяху: що це означає для України

Коаліція на чолі з колишнім прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху отримала більшість місць у 120-місному парламенті або Кнесеті. Про це повідомляє видання The Times of Israel з посиланням на дані ЦВК.

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Остаточні результати виборів, показують, що Нетаньяху та його союзники, отримали 64 місця в 120-місному парламенті, 32 з яких дісталися безпосередньо партії Нетаньяху. Союзник "Лікуда" "Релігійний Сіонізм" отримав 14 місць. Ще один союзник — партія "Шас" — отримала 11 місць. "Яхадут ха-Тора", що також у блок Нетаньягу, отримує 7 місць у Кнесеті.

При цьому партія "Еш Атід" нинішнього прем’єра Яіра Лапіда отримала 24 місця. Він вже привітав Нетаньяху з перемогою.

Він дав вказівку всім відділам офісу прем’єр-міністра підготуватися до впорядкованої передачі влади. Тепер у Нетаньяху є 28 днів, щоб сформувати новий уряд Ізраїлю.

"Держава Ізраїль стоїть вище будь-яких політичних міркувань. Я бажаю Нетаньягу успіху на благо народу Ізраїлю та Держави Ізраїль", — сказав Лапід.

Що для України означає повернення Нетаньяху

Уряд Лапіда був обережний в допомозі Україні. Ізраїль відмовлявся надавати зброю в Україну, в тому числі системи ППО, такі як "Залізний купол".

При цьому під час передвиборчих перегонів Нетаньяху заявляв, що може допомогти озброїти Україну, якщо його оберуть прем'єром.

Після того, як Іран таємно погодився передати Росії не лише ударні безпілотники, а й балістичні ракети класу "земля — земля" для війни проти України, Єрусалим все ж вирішив посилити свою підтримку Києву.

У свою чергу, Нетаньяху радикальніше коментував це, на відміну від Лапіда.

"Нові іранські безпілотники-камікадзе смертоносні. Це смертоносна зброя, і її використовують у спосіб, який не слід використовувати, тобто для нападу на мирних жителів", - казав він.

З іншого боку, у 2014 році Нетаньягу відмовився засудити анексію Криму Росією, проігнорувавши прохання найбільшого постачальника зброї Ізраїлю — США. Уточнюємо, що він займав посаду прем’єр-міністра з 1996 по 1999 та з 2009 по 2021 роки. Нетаньягу усунули влітку 2021 року. Тоді його звинувачували в корупції та зловживанні довірою.