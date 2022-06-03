В Китае возмутились требованиями России об экономической поддержке, — The Washington Postи

Российские официальные лица выдвигают Пекину все больше требований, в том числе просят экономическую поддержку, напоминая об "безграничной поддержке", которую Китай обещал РФ до начала полномасштабной войны.

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Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на китайских и американских дипломатов.

Известно, что лидеры Китая хотят оказать помощь России, не нарушая при этом санкции Запада. В свою очередь Москва минимум два раза давила на китайских лидеров, чтобы создать новые формы обмена экономической поддержкой, которые китайский чиновник назвал "напряженными".

При этом, по данным издания, один из официальных представителей Пекина заявил, что Китай готов был выполнять торговые обязательства до вторжения РФ в Украину. Теперь санкции против России ограничивают возможности китайских лидеров.

"Китай находится в тупике, поскольку он стремится помочь своему самому важному стратегическому партнеру, который спровоцировал войну, которая, как не ожидалось, идет уже четвертый месяц", — цитирует китайских и американских официальных лиц The Washington Pos.

Россия возлагала большие надежды на Китай, в Кремле рассчитывали на экономическую поддержку Пекина и даже собирались заменить доллар юанем.

Однако с 24 февраля Китай отстранился от РФ, вместо ожидаемой поддержки российским партнерам, Пекин отправляет гуманитарную помощь Украине. Кроме того, имели место быть другие знаковые ситуации, характеризующие позицию Китая.

Например, поезда из Китая в Германию теперь ходят, минуя Российскую Федерацию. Новый железнодорожный маршрут проложен до немецкого города Мангейм.