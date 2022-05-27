Китай закрыл небо для некоторых самолетов российских авиакомпаний — росСМИ

Самолеты Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированные в двух юрисдикциях, не могут влетать в воздушное пространство Китая, так как власти страны закрыли для них китайское небо.

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Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на свои источники.

По предварительной информации, российские авиаперевозчики не смогли подтвердить, что их импортные самолеты официально сняты с регистрации за рубежом. Китай запрашивал эту информацию дополнительно после того, как авиаперевозчики России смогли актуализировать электронное досье.

Когда РФ не смогла выполнить дополнительное требование, Китай отказался принимать Boeing и Airbus российских авиакомпаний.

Ранее об этом же сообщали логистические операторы РФ и компания Global Link Logistics. В частности, логистический оператор "Оптималог" сообщил, что компании Авиастар и FlyAvia отменили все рейсы из Китая в Россию.

Сложившаяся ситуация - результат западных санкций против РФ, которые ввели еще в марте из-за развязывания войны против Украины. Напомним, Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) приостановило действие всех сертификатов, если их владелец находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции.

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