Китай закрив небо для деяких літаків російських авіакомпаній

Літаки Boeing і Airbus російських авіаперевізників, зареєстровані у двох юрисдикціях, не можуть влітати в повітряний простір Китаю, так як влада країни закрила для них китайське небо.

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Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на свої джерела.

За попередньою інформацією, російські авіаперевізники не змогли підтвердити, що їхні імпортні літаки офіційно знято з реєстрації за кордоном. Китай запитував цю інформацію додатково після того, як авіаперевізники Росії спромоглися актуалізувати електронне досьє.

Коли РФ не змогла виконати додаткової вимоги, Китай відмовився приймати Boeing і Airbus російських авіакомпаній.

Раніше про це повідомляли логістичні оператори РФ і компанія Global Link Logistics. Зокрема, логістичний оператор "Оптімалог" повідомив, що компанії Авіастар та FlyAvia відмінили всі рейси з Китаю до Росії.

Ситуація, що склалася - результату західних санкцій проти РФ, які ввели ще в березні через розв'язання війни проти України. Нагадаємо, Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) призупинило дію всіх сертифікатів, якщо їхній власник перебуває або проживає в Росії або іншим чином підпадає під санкції.

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