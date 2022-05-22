Через дефіцит запчастин російському "Аерофлоту" доведеться розбирати свої літаки, - Bloomberg

Найближчим часом "Аерофлот" буде в основному авіакомпанією, що працює на внутрішньому ринку РФ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Російський авіаперевізник "Аерофлот" через санкції найближчим часом зіткнеться з дефіцитом запчастин для своїх літаків Boeing та Airbus. Про це пише видання Bloomberg.

Так, за оцінками експертів компанії IBA, на яких посилається видання, щоб підтримувати свій флот у працездатному стані, "Аерофлоту" через три місяці доведеться почати розбирати частину своїх літаків на запчастини. Замінити продукцію Boeing та Airbus на російські літаки як мінімум найближчим часом не вдасться.

Також видання повідомляє, що через санкції "Аерофлот" не лише втратив доступ до запчастин для своїх літаків, а й був змушений різко скоротити зарубіжну маршрутну мережу.

До початку вторгнення РФ в Україну "Аерофлот" виконував польоти до 56 країн, а до середини травня літав лише до 13. Пасажиропотік авіакомпанії різко впав.

"У найближчому майбутньому "Аерофлот" буде в основному авіакомпанією, яка працює на внутрішньому ринку", - вважає експерт з безпеки польотів у Школі менеджменту Слоуна при Массачусетському технологічному інституті Арнольд Барнетт.

Видання наголошує, що за кілька годин після того, як Путін оголосив про вторгнення Росії в Україну, вище керівництво ПАТ "Аерофлот" зібралося у штаб-квартирі авіакомпанії.

В офіційній частині засідання правління керівники компанії обговорили бюджет флагманського російського перевізника, не згадавши війну або будь-яких ризиків, які можуть виникнути через війну.

Через кілька тижнів топ-менеджер компанії, голова її підрозділу з низьких витрат та директор зі стратегії компанії "Аерофлот" пішли зі своїх постів.

Нагадаємо, що 19 травня Великобританія запровадила санкції проти "Аерофлоту" та інших російських авіакомпаній.