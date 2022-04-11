Перереєстрація не допомогла: в ЄС включили до "чорного" списку 20 російських авіакомпаній

Європейська комісія включила 20 російських авіакомпаній до “чорного” списку EU Air Safety List, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки, йдеться у повідомленні регулятора.

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До списку потрапили: "Аерофлот", "Росія", "Перемога", "Уральські авіалінії", "ЮТейр", S7, "Аврора", "Іжавіа", "Якутія", "ЮВТ Аеро", "ІрАеро", "Smartavia ", "АЛРОСА", Nordstar, "Руслайн", "Ямал", "Русджет", Nordwind, IFly та "Авіастар-ТУ".

"Цим компаніям заборонили польоти до країн Євросоюзу", — сказано у повідомленні.

Таке рішення пов'язане з тим, що Росавіація дозволила російським авіакомпаніям експлуатувати сотні іноземних літаків без дійсного сертифікату льотної придатності.

"Відповідні російські авіакомпанії свідомо зробили це, порушуючи міжнародні стандарти безпеки. Це не тільки явне порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція), а й створює безпосередню загрозу безпеці польотів", — заявила комісар Євросоюзу з транспорту Адіна Велян.

Вона додала, що таке рішення ухвалено виключно з технічних міркувань та міркувань безпеки.

До цього у "чорному" списку Євросоюзу була лише одна російська авіакомпанія "СКОЛ". Цей перевізник виконував чартерні рейси до Європи малими літаками.

Російські авіакомпанії й досі не виконують рейси до країн Євросоюзу через те, що для них закрили повітряний простір.

Нагадаємо, після введення санкцій проти РФ до російського авіаційного реєстру було незаконно переведено більше половини літаків, що належать іноземним компаніям.