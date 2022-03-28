Найбільша крадіжка в історії авіації: РФ вкрала у лізингових компаній понад 400 літаків

Сьогодні, 28 березня, закінчується термін для російських авіакомпаній щодо повернення понад 400 орендованих літаків на суму близько $10 млрд, передає Reuters.

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Як зазначає агентство, іноземні лізингодавці втрачають надію на повернення своїх літаків.

Зокрема Бермудські острови та Ірландія, де зареєстрована більшість літаків, їх визнали не придатними для авіаперельотів. Проте досі більшість літаків продовжують літати внутрішніми маршрутами Російської Федерації.

"Боюсь, ми станемо свідками найбільшої крадіжки літаків в історії комерційної цивільної авіації", – заявив доцент кафедри управління повітряним транспортом Сінгапурського технологічного інституту Володимир Білоткач.

За інформацією Reuters, після введення санкцій проти РФ до російського авіаційного реєстру було незаконно переведено більше половини літаків, що належать іноземним компаніям.

При цьому, як заявили в уряді РФ, 78 літаків російських перевізників заарештували за кордоном і вони не повернулися до Росії.

В агентстві наголосили, що, незважаючи на те, що літаки застраховані, судові розгляди між орендодавцями та страховиками через масштаби потенційної шкоди можуть затягнутися на довгі роки, перш ніж будуть прийняті будь-які рішення про виплати.

Якщо лайнери вдасться конфіскувати, вартість відшкодування може бути під питанням, оскільки літаки повинні мати необхідну інформацію про техобслуговування, а також дані про їх оснащення фірмовими деталями.

У Reuters додали, що на частку літаків, зданих в оренду російським авіакомпаніям, припадає менше ніж 10% портфелів більшості лізингових компаній.

Нагадаємо, Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) призупинило дію всіх сертифікатів, якщо їхній власник перебуває або проживає в Росії або іншим чином підпадає під санкції.

Джерело фото : ua.depositphotos.com