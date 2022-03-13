Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Транспорт
Дата публикации

На Бермудах самолеты РФ признали не пригодными для полетов

На Бермудах самолеты РФ признали не пригодными для полетов
Фото: Facebook/Росавиация

Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) отменило сертификаты летной годности для российских самолетов.

Как говорится в заявлении организации, "международные санкции против авиационного сектора оказали существенное влияние на способность поддерживать надзор за безопасностью российских самолетов из бермудского авиареестра".

"Система летной годности была ограничена до такой степени, что BCAA не может уверенно утвердить эти самолеты как годные к полетам", – заявили в ВСАА

В связи с этим BCAA приостановила действие сертификатов летной годности для всех российских самолетов, зарегистрированных на Бермудских островах.

Решение вступило в силу в 23:59 12 марта по Гринвичу (01:59 по Киевскому времени).

Согласно условиям Чикагской конвенции о международной гражданской авиации за поддержку летной годности отвечает страна регистрации судна. 

По информации консалтинговой компании IBА, бермудская регистрация была у 745 российских самолетов примерно из 1,4 тысячи.

Однако точное количество назвать невозможно, так как после введения санкций Россия начала переводить самолеты в свой реестр.

Автор:
Дмитрий Нарожный