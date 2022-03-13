На Бермудах самолеты РФ признали не пригодными для полетов

Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) отменило сертификаты летной годности для российских самолетов.

Как говорится в заявлении организации, "международные санкции против авиационного сектора оказали существенное влияние на способность поддерживать надзор за безопасностью российских самолетов из бермудского авиареестра".

"Система летной годности была ограничена до такой степени, что BCAA не может уверенно утвердить эти самолеты как годные к полетам", – заявили в ВСАА

В связи с этим BCAA приостановила действие сертификатов летной годности для всех российских самолетов, зарегистрированных на Бермудских островах.

Решение вступило в силу в 23:59 12 марта по Гринвичу (01:59 по Киевскому времени).

Согласно условиям Чикагской конвенции о международной гражданской авиации за поддержку летной годности отвечает страна регистрации судна.

По информации консалтинговой компании IBА, бермудская регистрация была у 745 российских самолетов примерно из 1,4 тысячи.

Однако точное количество назвать невозможно, так как после введения санкций Россия начала переводить самолеты в свой реестр.