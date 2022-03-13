На Бермудах літаки РФ визнали непридатними для польотів

Управління цивільної авіації Бермудських островів (BCAA) відмінило сертифікати льотної придатності для російських літаків.

Як йдеться у заяві організації, "міжнародні санкції проти авіаційного сектора істотно вплинули на здатність підтримувати нагляд за безпекою російських літаків з бермудського авіареєстру".

"Система льотної придатності була обмежена настільки, що BCAA не може впевнено затвердити ці літаки як придатні до польотів", — заявили у ВСАА.

У зв'язку з цим BCAA призупинила дію сертифікатів льотної придатності для всіх російських літаків, зареєстрованих на Бермудських островах.

Рішення набуло чинності о 23:59 12 березня за Грінвічем (01:59 за Київським часом).

Відповідно до умов Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію за підтримку льотної придатності відповідає країна реєстрації судна.

За інформацією консалтингової компанії IBA, бермудська реєстрація була у 745 російських літаків приблизно з 1,4 тисячі.

Проте точну кількість назвати неможливо, тому що після запровадження санкцій Росія почала переводити літаки до свого реєстру.