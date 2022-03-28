Крупнейшая кража в истории авиации: РФ украла у лизинговых компаний более 400 самолетов

Сегодня, 28 марта, истекает срок для российских авиакомпаний по возвращению более 400 арендованных самолетов на сумму около $10 млрд, передает Reuters.

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Как отмечает агентство, иностранные лизингодатели теряют надежду на возвращение своих самолетов.

В частности, Бермудские острова и Ирландия, где зарегистрировано большинство самолетов, их признали не пригодными для авиаперелетов. Однако до сих пор большая часть самолетов продолжают летать по внутренним маршрутам Российской Федерации.

"Боюсь, мы станем свидетелями величайшей кражи самолетов в истории коммерческой гражданской авиации", – заявил доцент кафедры управления воздушным транспортом Сингапурского технологического института Владимир Белоткач.

По информации Reuters, после введения санкций против РФ в российский авиационный реестр были незаконно переведены более половины принадлежащих иностранным компаниям самолетов.

При этом, как заявили в правительстве РФ, 78 самолетов российских перевозчиков арестовали за границей и они не вернулись в Россию.

В агентстве подчеркнули: несмотря на то, что самолеты застрахованы, судебные разбирательства между арендодателями и страховщиками из-за масштабов потенциального ущерба могут затянуться на долгие годы, прежде чем будут приняты какие-либо решения о выплатах.

В том случае, если лайнеры удастся конфисковать, стоимость возмещения может оказаться под вопросом, так как самолеты должны иметь необходимую информацию о техобслуживании, а также данные об их оснащении фирменными деталями.

В Reuters добавили, что на долю самолетов, сданных в аренду российским авиакомпаниям, приходится менее 10% портфелей большинства лизинговых компаний.

Напомним, Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) приостановило действие всех сертификатов, если их владелец находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции.

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