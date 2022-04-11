Перерегистрация не помогла: в ЕС включили в "черный" список 20 российских авиакомпаний

Европейская комиссия включила 20 российских авиакомпаний в черный список EU Air Safety List, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности, говорится в сообщении регулятора.

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В список попали: "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", S7, "Аврора", "Ижавиа", "Якутия", "ЮВТ Аэро", "ИрАэро", "Smartavia" , "АЛРОСА", Nordstar, "Руслайн", "Ямал", "Русджет", Nordwind, IFly и "Авиастар-ТУ".

"Этим компаниям запретили полеты в страны Евросоюза", — сказано в сообщении.

Такое решение связано с тем, что Росавиация разрешила российским авиакомпаниям эксплуатировать "сотни иностранных самолетов без действительного сертификата летной годности".

"Соответствующие российские авиакомпании сознательно сделали это в нарушение международных стандартов безопасности. Это не только явное нарушение Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), но и создает непосредственную угрозу безопасности полетов", — заявила комиссар Евросоюза по транспорту Адина Вэлян.

Она добавила, что такое решение принято исключительно по техническим соображениям и соображениям безопасности.

До этого в "черном" списке Евросоюза была только одна российская авиакомпания "СКОЛ". Этот перевозчик выполнял чартерные рейсы в Европу на малых самолетах.

Российские авиакомпании и сейчас не выполняют рейсы в страны Евросоюз из-за того, что для них закрыли воздушное пространство.

Напомним, после введения санкций против РФ в российский авиационный реестр были незаконно переведены более половины принадлежащих иностранным компаниям самолетов.