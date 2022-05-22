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Из-за дефицита запчастей российскому "Аэрофлоту" придется разбирать свои самолеты, - Bloomberg
В ближайшем будущем "Аэрофлот" будет в основном авиакомпанией, работающей на внутреннем рынке РФ.
Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" из-за санкций в ближайшее время столкнется с дефицитом запчастей для своих самолетов Boeing и Airbus. Об этом пишет издание Bloomberg.
Так, по оценкам экспертов компании IBA, на которых ссылается издание, чтобы поддерживать свой флот в работоспособном состоянии, "Аэрофлоту" через три месяца придется начать разбирать часть своих самолетов на запчасти. Заменить продукцию Boeing и Airbus на российские самолеты как минимум в ближайшее время не удастся.
Также издание сообщает, что из-за санкций "Аэрофлот" не только потерял доступ к запчастям для своих самолетов, но и был вынужден резко сократить зарубежную маршрутную сеть.Подписывайтесь на наш YouTube канал
К началу вторжения РФ в Украину "Аэрофлот" выполнял полеты в 56 стран, а к середине мая летал лишь до 13. Пассажиропоток авиакомпании резко упал.
"В ближайшем будущем "Аэрофлот" будет в основном авиакомпанией, работающей на внутреннем рынке", - считает эксперт по безопасности полетов в Школе менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте Арнольд Барнетт.
Издание подчеркивает, что через несколько часов после того, как Путин объявил о вторжении России в Украину, высшее руководство ПАО "Аэрофлот" собралось в штаб-квартире авиакомпании.
В официальной части заседания правления руководители компании обсудили бюджет флагманского российского перевозчика, не упомянув войну или какие-либо риски, которые могут возникнуть из-за войны.
Через несколько недель топ-менеджер компании, глава ее подразделения по низким затратам и директор по стратегии компании "Аэрофлот" ушли со своих постов.
Напомним, что 19 мая Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний.