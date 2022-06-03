У Китаї обурилися вимогами Росії про економічну підтримку, - The Washington Postі

Російські офіційні особи висувають Пекіну дедалі більше вимог, зокрема просять економічну допомогу, нагадуючи про "безмежну підтримку", яку Китай обіцяв РФ до початку повномасштабної війни.

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Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на китайських та американських дипломатів.

Відомо, що лідери Китаю хочуть допомогти Росії, не порушуючи при цьому санкцій Заходу. У свою чергу Москва щонайменше двічі тиснула на китайських лідерів, щоб створити нові форми обміну економічною підтримкою, які китайський чиновник назвав "напруженими".

При цьому, за даними видання, один із офіційних представників Пекіна заявив, що Китай готовий був виконувати торговельні зобов'язання до вторгнення РФ в Україну. Наразі санкції проти Росії обмежують можливості китайських лідерів.

"Китай перебуває в безвиході, оскільки він прагне допомогти своєму найважливішому стратегічному партнеру, який спровокував війну, яка, як не очікувалося, триває вже четвертий місяць", - цитує китайських та американських офіційних осіб The Washington Pos.

Росія покладала великі надії на Китай, у Кремлі розраховували на економічну підтримку Пекіна і навіть збиралися замінити долар юанем.

Проте з 24 лютого Китай відсторонився від РФ. Замість очікуваної підтримки російським партнерам, Пекін відправляє гуманітарну допомогу Україні. Крім того, мали місце інші знакові ситуації, що характеризують позицію Китаю.

Наприклад, поїзди з Китаю до Німеччини тепер ходять, минаючи Російську Федерацію. Новий залізничний маршрут прокладено до німецького міста Мангейм.