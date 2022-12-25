В Мариуполе россияне начали сносить здания исторического значения (ВИДЕО)

Оккупанты начали сносить дома в Мариуполе Донецкой области. В частности, россияне уничтожают и здания исторического значения в городе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Захватчики пригнали экскаваторы, чтобы окончательно разрушить здания, которые выстояли после атак российских военных. В частности, под снос попал известный в городе Дом с часами, где находилась студия всемирно известного художника — монументалиста Виктора Арнаутова.

Андрющенко обратил внимание, что снос оккупанты начали в канун Рождества по Григорианскому календарю.

Ранее российские оккупанты уже снесли здание Драматического театра в Мариуполе, куда 16 марта 2022 года РФ сбросила бомбу. Тогда там прятались сотни мирных жителей.