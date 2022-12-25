В Маріуполі росіяни почали зносити будівлі історичного значення (ВІДЕО)

Окупанти почали зносити будинки в Маріуполі Донецької області. Зокрема, росіяни знищують і будівлі історичного значення в місті. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Загарбники пригнали екскаватори щоб остаточно зруйнувати будівлі, які вистояли після атак російських військових. Зокрема, під знесення потрапив відомий в міст Дім з годинником, де знаходилася студія всесвітньо відомого художника — монументаліста Віктора Арнаутова.

Андрющенко звернув увагу, що знесення окупанти розпочали напередодні Різдва за Григоріанським календарем.

Раніше російські окупанти вже знесли будівлю Драматичного театру в Маріуполі, куди 16 березня 2022 року РФ скинула бомбу. Тоді там переховувалися сотні мирних жителів.