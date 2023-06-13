В Печерском районе Киева, возглавляемого ставленицей "слуг", закупили саженцы на 6 млн грн как товар военного назначения, - СМИ

В Печерском районе КП по содержанию зеленых насаждений приобрело посадочный материал стоимостью 5,56 млн грн без торгов по процедуре, установленной для товаров военного назначения. Об этом пишут "Факты" со ссылкой на расследование "Наших денег". Расследователи нашли соответствующие доказательства в системе Прозорро.

"Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Печерского района 24 мая без торгов заключило соглашение с фирмой "Грин Ситис" о закупке посадочного материала стоимостью 5,56 млн грн. Закупку провели без торгов по процедуре «Украинская освободительная война». Правительственное постановление от 28 февраля 2022 г. №169 разрешило проводить закупки товаров и услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны без применения процедур, определенных законами «О публичных закупках» и «Об оборонных закупках». Но на самом деле заказчики часто покупают по этой процедуре то, что не касается безопасности и обороны», - говорится в публикации.

По данным, содержащимся в системе "Прозорро", Печерский район заказал 675 саженцев деревьев в контейнерах.

"Сравнить цены с рыночными невозможно, так как они зависят от характеристик саженцев (высота, обхват ствола, количество пересадок и т.п.), которых нет в договоре. Например, самым дорогим оказался остролистный клен «Crimson Sentry" по 18 300 грн. В открытых источниках его саженцы можно найти в продаже по очень разным ценам от 1 600 грн до 15 500 грн», - отмечает издание.

"Наши деньги" также сообщают, что в мае коммунальщики Печерска объявляли открытые торги по этим саженцам, но выставляли условие, чтобы поставщик имел свой питомник. Тогда фирма «Агритек» назвала это требование дискриминационным. В конце концов, на торги никто не пришел, поэтому их отменили и провели неконкурентную закупку.

Издание напоминает, что директором Печерского районного КП по содержанию зеленых насаждений является Игорь Белый. Столичной фирмой "Грин Ситис" владеет и руководит киевлянин Артем Брязкуха, ранее зарегистрированный как ФЛП. В качестве предпринимателя он указывал на тендерах электронную почту [email protected], принадлежащую фирме-рассаднику «Ева Проджект» Олесе Клюшник, и адрес Киевская обл., с. Вита-Почтовая, ул. Карла Маркса, 201А, где эта компания находится.

Ранее сообщалось, что 9 из 10 председателей РГА в Киеве связаны со «слугами народа». Печерскую РГА возглавляет Наталья Кондрашова.