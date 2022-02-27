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В теробороне рассказали, как противодействовать диверсантам

тероборона
Тероборона. Фото: пресс-служба Тербороны ВСУ

Подразделения территориальной обороны попросили жителей всех городов Украины о помощи. Об этом сообщил центр противодействия дезинформации.

Подразделения территориальной обороны обратились к украинцам:

  • Рассыпайте на лестнице перед выходами на крыши домов муку, шпаклевку, гипс. Это позволит понимать, было ли проникновение на крышу, чтобы не тратить силы на проверку.
  • Не впускайте в подъезды и квартиры незнакомых лиц, даже если они в гражданской одежде.
  • Не присоединяйте к чатам новых пользователей.

Напомним, в Киеве российская ДРГ расстреляла автомобиль, в котором была семья с детьми. На месте погибла четвероклассница Полина и ее родители. Еще двоих детей госпитализировали в тяжелом состоянии.

Военные РФ в форме ВСУ попытались проникнуть в центр Киева, но эту ДРГ уничтожили.

Оккупанты также производят обстрелы жилых домов. В Бородянке под Киевом снаряд попал в жилой дом, который был полностью уничтожен. При этом погибли люди.

В Киеве же утром 25 февраля в результате ракетного удара был поврежден высотный жилой дом на проспекте Лобановского, 6-А. Травмы получили шесть человек.