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Війна Війна
Категорія
Політика
Дата публікації

У теробороні розповіли, як протидіяти диверсантам

тероборона
Тероборона. Фото: Тероборона ЗСУ

Підрозділи територіальної оборони попросили мешканців усіх міст України про допомогу. Про це повідомив центр протидії дезінформації.

Підрозділи територіальної оборони звернулися до українців:

  • Розсипайте на сходах перед виходами на дахи будинків борошно, шпаклівку, гіпс. Це дозволить розуміти, чи було проникнення на дах, щоб не витрачати сили на перевірку.
  • Не впускайте у під'їзди та квартири незнайомих осіб, навіть якщо вони у цивільному одязі.
  • Не приєднуйте до чатів нових користувачів.

Нагадаємо, у Києві російська ДРГ розстріляла автомобіль, у якому була сім'я з дітьми. На місці загинула 4-класниця Поліна та її батьки. Ще двох дітей госпіталізували у тяжкому стані.

Військові РФ у формі ЗСУ спробували проникнути до центру Києва, але цю ДРГ знищили.

Окупанти також проводять обстріл житлових будинків. У Бородянці під Києвом снаряд потрапив у житловий будинок, який було повністю знищено. Загинули люди.

У Києві ж уранці 25 лютого внаслідок ракетного удару було пошкоджено висотний житловий будинок на проспекті Лобановського, 6-А. Травми зазнали шість осіб.