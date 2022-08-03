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В Великобритании отложили голосование за нового премьера из-за угрозы хакерской атаки
Консервативная партия Великобритании переносит голосование по избранию нового премьер-министра, потому что агентство GCHQ предупредило о возможных кибератаках, преследующих цель изменить избирательные бюллетени, сообщает Reuters со ссылкой на издание The Telegraph.
Примечательно, что конкретной угрозы со стороны хакеров не было, а советы были более общими и касались процесса голосования и уязвимости.
Однако из-за беспокойства Консервативная партия была вынуждена отказаться от планов провести голосование в назначенный день.
В настоящее время эксминистр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс соревнуются в борьбе за лидерство, чтобы заменить Бориса Джонсона в должности премьер-министра Великобритании.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Согласно последнему опросу YouGov членов партии, Трасс победит Сунака с результатом 54% против 35%.
Результаты окончательного голосования должны быть объявлены не позднее 5 сентября, а Борис Джонсон, как ожидается, останется в должности временного премьер-министра к тому времени.
Напомним, Джонсон об отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера правящей Консервативной партии объявил 7 июля. Произошло это после того, как через несколько дней уволились десятки чиновников.