У Великобританії відклали голосування за нового прем'єра через загрозу атаки хакерів

Консервативна партія Великобританії перенасить голосування щодо обрання нового прем’єр-міністра, тому що агентство GCHQ попередило про можливі кібератаки, які мають на меті змінити виборчі бюлетені, повідомляє Reuters з посиланням на видання The Telegraph.

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Примітно, що конкретної загрози з боку хакерів не було, а поради були більш загальними та стосувалися процесу голосування і його вразливості.

Однак через занепокоєння Консервативна партія була змушена відмовитися від планів провести голосування у назначений день.

Наразі ексміністр фінансів Ріші Сунак і міністр закордонних справ Ліз Трасс змагаються в боротьбі за лідерство, щоб замінити Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра Великобританії.

Згідно з останнім опитуванням YouGov членів партії, Трасс переможе Сунака з результатом 54% проти 35%.

Результати остаточного голосування мають бути оголошені не пізніше 5 вересня, а Борис Джонсон, як очікується, залишиться на посаді тимчасового прем'єр-міністра до того часу.

Нагадаємо, Джонсон про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії та лідера правлячої Консервативної партії оголосив 7 липня. Сталося це після того, як за кілька днів звільнилися десятки урядовців.