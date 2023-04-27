Во Львове половина фракции ЕС ради Садового покинула пленарное заседание – СМИ

В работе сессии Львовского городского совета объявлен вынужденный перерыв, из-за которого работа сессия превратилась в подвешенный режим.

Об этом сообщает издание "Четвертая студия".

Депутаты почти три часа обсуждали правомерность решения исполнительного комитета Львовского горсовета о разрешении на получение кредита.

В результате этих дискуссий несколько раз объявлялся перерыв.

В результате, ни одно из предложений не набирало необходимое количество голосов, а задавать сам вопрос по сути городской голова Львова Андрей Садовой отказывался, мотивируя это тем, что в зале нет голосов. Как он это определял – остается тайной, отмечает издание.

"Отдельные депутаты называли такие действия городского головы откровенной манипуляцией. Более того - неуважением к депутатскому корпусу, который во время голосования должен определиться по решению - проголосовать его или нет. Зато Садовому, очевидно, требовалось только положительное голосование, поэтому манипуляции усиливались и выступлениями отдельных депутатов от "Самопомощи" и чиновников Львовского горсовета одновременно. Если уж совсем не было аргументов - "в игру" вступал Андрей Шевцов с традиционными манипуляциями о работниках коммунальных предприятий города", - сообщает "Червертая студия"

При рассмотрении этого вопроса несколько раз объявляли перерыв, но результата так и не было. Садовой даже выматерился во время одного из голосований.

В результате руководитель фракции "Европейская Солидарность" Петр Адамик предложил перенести рассмотрение этого вопроса на вторник. Садовой эту позицию поддержал и поставил на голосование, однако депутаты отказались положительно проголосовать. Тем более уже при рассмотрении самого вопроса. Как следствие после очередного перерыва в зале не хватило кворума для продолжения заседания.

Садовой в 17:20 отметил, что будет вежливо ждать до 18 часов. И уже в 18.07 просто закрыл сессию.

"А почему же не было кворума? А потому что руководитель фракции "ЕС" Петр Адамик забрал часть депутатов из сессионного зала. После того, как его предложение депутатский корпус не поддержал. Было ли это прямое указание Андрея Садового нам точно неизвестно, но выглядит именно на это, - говорится в статье.

Чтобы хоть как-то закрыть пленарное заседание сессии, Садовому нужно было дождаться 18 часов. Чтобы сделать это легче всего – вариант с отсутствием кворума подходит идеально. Это ведь, конечно, лучший вариант, чем проголосованный вопрос "в минус" для мэра Львова.

Как следствие: половина фракции "ЕС" покинула пленарное заседание ради никому не нужного Садового кредита. "Очень интересно, что на это все скажет Олег Михайлович Синютка и, может, это наконец дойдет до пятого президента Украины Петра Порошенко", - прокомментировали "Четвертой студии" на условиях анонимности отдельные представители депутатского корпуса.

"Четвертая студия" опубликовала список депутатов, оставшихся в сессионном зале до завершения пленарного заседания.

"Когда состоится следующее пленарное заседание сессии Львовского городского совета – вопрос открытый", резюмирует издание.