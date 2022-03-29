ВСУ за сутки сбили 8 российских самолетов

Украинские бойцы сдерживают наступление противника на всех направлениях и проводят контратаки. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Российские войска продолжают наносить ракетные и бомбовые удары с целью уничтожить инфраструктуру и жилые районы украинских городов. Они предпринимают также атаки на склады топлива, чтобы усложнить логистику и создать условия для гуманитарного кризиса.

В оккупированных населенных пунктах россияне обстреливают жилые дома; грабят, похищают и берут в заложники мирных жителей, занимаются мародерством.

За сутки ВСУ отбили 7 атак противника на Донецком и Луганском направлениях. Уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы мототехники.

ВВС ВСУ сбили 17 воздушных целей - 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА различных типов и 2 крылатых ракеты. Украинские самолеты нанесли ракетные и бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы противника.

Напомним, в понедельник, 28 марта, военные ВС Российской Федерации нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области.

За два дня до этого российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно. В тот же день российские войска нанесли удар по нефтебазе и по оборонному объекту в Львове.