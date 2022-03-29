Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Політика
Дата публікації

ЗСУ за добу збили 8 російських літаків

танк рф
Російський танк. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські бійці стримують настання супротивника на всіх напрямках і проводять контратаки. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Російські війська продовжують завдавати ракетних та бомбових ударів з метою знищити інфраструктуру та житлові райони українських міст. Вони роблять також атаки на склади палива, щоб ускладнити логістику та створити умови для гуманітарної кризи.

В окупованих населених пунктах росіяни обстрілюють житлові будинки; грабують, викрадають та беруть у заручники мирних жителів, займаються мародерством.

За добу ЗСУ відбили 7 атак супротивника на Донецькому та Луганському напрямках. знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці мототехніки.

ВПС ЗСУ збили 17 повітряних цілей - 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилатих ракети. Українські літаки завдали ракетних та бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили противника.

Нагадаємо, у понеділок, 28 березня, військові ЗС Російської Федерації завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині.

За два дні до цього російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі в Дубно. Того ж дня російські війська завдали удару по нафтобазі та оборонному об'єкту у Львові.

Автор:
Сергій Горєлов