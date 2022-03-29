ЗСУ за добу збили 8 російських літаків

Українські бійці стримують настання супротивника на всіх напрямках і проводять контратаки. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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Російські війська продовжують завдавати ракетних та бомбових ударів з метою знищити інфраструктуру та житлові райони українських міст. Вони роблять також атаки на склади палива, щоб ускладнити логістику та створити умови для гуманітарної кризи.

В окупованих населених пунктах росіяни обстрілюють житлові будинки; грабують, викрадають та беруть у заручники мирних жителів, займаються мародерством.

За добу ЗСУ відбили 7 атак супротивника на Донецькому та Луганському напрямках. знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці мототехніки.

ВПС ЗСУ збили 17 повітряних цілей - 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА різних типів та 2 крилатих ракети. Українські літаки завдали ракетних та бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили противника.

Нагадаємо, у понеділок, 28 березня, військові ЗС Російської Федерації завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині.

За два дні до цього російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі в Дубно. Того ж дня російські війська завдали удару по нафтобазі та оборонному об'єкту у Львові.