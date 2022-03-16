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Политика
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За вторник, 15 марта, по гуманитарным коридорам эвакуировали почти 29 тысяч украинцев, — Зеленский

зеленский
Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео

Благодаря организации гуманитарных коридоров удалось спасти 28 тысяч 893 украинца из зон боевых действий Сумской, Харьковской и Донецкой областей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.

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По словам главы государства, около 20 тысяч смогли уехать из Мариуполя. Пока только собственным транспортом.

Он отметил, что в этом городе остается сложная ситуация.

"Украинскую колонну с гуманитарным грузом по-прежнему блокируют постоянно российские солдаты на дороге в город. Но мы не откажемся от попыток спасти людей, спасти город", — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что согласован гуманитарный коридор для спасения людей из города Изюма в Харьковской области.

До этого оккупанты постоянно срывали эвакуацию граждан из Мариуполя. Несмотря на договоренность о прекращении огня, захватчики обстреливали "зеленый коридор", не давая жителям выехать из города.

При этом оккупанты по-прежнему блокируют поставку еды и медикаментов в Мариуполь.

Автор:
Сергей Горелов