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Політика
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За вівторок, 15 березня, гуманітарними коридорами евакуювали майже 29 тисяч українців, – Зеленський

За вівторок, 15 березня, гуманітарними коридорами евакуювали майже 29 тисяч українців, – Зеленський

Завдяки організації гуманітарних коридорів вдалося врятувати 28 тисяч 893 українців із зон бойових дій Сумської, Харківської та Донецької областей. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.

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За словами глави держави, близько 20 тисяч змогли виїхати з Маріуполя. Поки що лише власним транспортом.

Він зазначив, що у цьому місті залишається складна ситуація.

"Українську колону з гуманітарним вантажем, як і раніше, блокують постійно російські солдати на дорозі до міста. Але ми не відмовимося від спроб врятувати людей, врятувати місто", - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що погоджено гуманітарний коридор для порятунку людей із міста Ізюм у Харківській області.

До цього окупанти постійно зривали евакуацію громадян із Маріуполя. Незважаючи на домовленість про припинення вогню, загарбники обстрілювали "зелений коридор", не даючи мешканцям виїхати із міста.

При цьому окупанти, як і раніше, блокують постачання їжі та медикаментів до Маріуполя.

Автор:
Сергій Горєлов