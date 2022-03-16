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За вівторок, 15 березня, гуманітарними коридорами евакуювали майже 29 тисяч українців, – Зеленський
Завдяки організації гуманітарних коридорів вдалося врятувати 28 тисяч 893 українців із зон бойових дій Сумської, Харківської та Донецької областей. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.
За словами глави держави, близько 20 тисяч змогли виїхати з Маріуполя. Поки що лише власним транспортом.
Він зазначив, що у цьому місті залишається складна ситуація.
Він також повідомив, що погоджено гуманітарний коридор для порятунку людей із міста Ізюм у Харківській області.Підписуйтеся на наш YouTube канал
До цього окупанти постійно зривали евакуацію громадян із Маріуполя. Незважаючи на домовленість про припинення вогню, загарбники обстрілювали "зелений коридор", не даючи мешканцям виїхати із міста.
При цьому окупанти, як і раніше, блокують постачання їжі та медикаментів до Маріуполя.