Зеленский начал процедуру отбора судей в Конституционный суд: с чем это связано

Президент Украины Владимир Зеленский запустил процедуру отбора судей в Конституционный суд и распорядился создать конкурсную комиссию для отбора кандидатур и предложил ее персональный состав.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Отбор судей в Конституционный суд

В указе говорится, что с целью обеспечения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, назначаемых президентом Украины, Зеленский постановил:

утвердить положение о проведении конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, назначаемых президентом Украины;

создать конкурсную комиссию для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины, и утвердить ее персональный состав;

конкурсной комиссии обеспечить проведение конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КСУ в отношении лиц, назначаемых президентом.

В то же время согласно указу, утратившими силу признан указ президента Украины от 20 апреля 2021 года № 167/2021 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины". Также указ президента Украины от 17 августа 2021 г. № 365/2021 "Вопрос конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".

Кто войдет в состав конкурсной комиссии

Кроме того, Зеленский распорядился создать конкурсную комиссию для проведения отбора кандидатур и предложил ее персональный состав.

Согласно указу, конкурсная комиссия должна обеспечить проведение конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины.

В состав комиссии президент предлагает включить

Лазурь Ярослава – декана юридического факультета Ужгородского национального университета, доктора юридических наук, профессора

– декана юридического факультета Ужгородского национального университета, доктора юридических наук, профессора Лотюк Ольгу – заведующую кафедрой конституционного права Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктора юридических наук, профессора

– заведующую кафедрой конституционного права Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктора юридических наук, профессора Скрипнюк Александра – директора Института государства и права имени В.М.Корецкого Национальной академии наук Украины, вице-президента Национальной академии правовых наук Украины, академика Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук, профессора

– директора Института государства и права имени В.М.Корецкого Национальной академии наук Украины, вице-президента Национальной академии правовых наук Украины, академика Национальной академии правовых наук Украины, доктора юридических наук, профессора Сленьку Татьяну – заведующую кафедрой конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидата юридических наук, профессора

– заведующую кафедрой конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидата юридических наук, профессора Футей Богдана - доктора права, профессора, судью Федерального суда претензий Соединенных Штатов Америки.

КСУ может поставить точку в дискуссии о легитимности президента

В мае 2024 года истекает 5-летний срок полномочий президента Зеленского, но во время военного положения выборы не проводятся.

Отметим, издание " Зеркало недели " утверждало, что Офис президента подготовил текст обращения в Конституционный Суд о легитимности Зеленского в должности президента после 20 мая. Однако на Банковой еще не приняли по этому поводу окончательное решение, поскольку не уверены в том, что КСУ вынесет вердикт в пользу Зеленского, поскольку большинство судей там было назначено еще при президентстве Петре Порошенко.

В то же время, народный депутат Украины, представитель президента в Конституционном Суде в 2019-22 годах Федор Вениславский в эфире Радио Свобода. сообщил что парламентская фракция "Слуга Народа" не будет подавать обращение в Конституционный Суд относительно легитимности пребывания Зеленского в должности президента Украины.

"На этот вопрос дает однозначно, причем в императивном аспекте, ответ статья 108 Конституции Украины. Она говорит о том, что президент продолжает выполнять полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Это однозначно обязывающая норма, которую президент должен выполнить", - отметил он.

Также Вениславский отметил, что все фракции парламента подписали согласие, что до конца военного положения в Украине не могут проводиться какие-либо выборы. По его словам, подобная практика противоречит международным нормам.

"Все без исключения международные авторитетные институции, занимающиеся избирательными вопросами, Международный фонд избирательного права, например, обратили внимание на то, что во время военного положения выборы проводиться не могут", - добавил Вениславский.

Одной из причин отказа от проведения выборов в нынешних условиях, по его словам, есть риск несоблюдения прав избирателей на всей территории Украины.

Ранее Комитет по разведке предупредил, что Россия уже начала спецоперацию под названием "Майдан-3", чтобы раздувать вопросы легитимности украинской власти и подвергнуть сомнению все ее решения.