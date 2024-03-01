Зеленський розпочав процедуру відбору суддів до Конституційного суду: з чим це пов'язано

Президент України Володимир Зеленський запустив процедуру відбору суддів до Конституційного суду та розпорядився утворити конкурсну комісію для проведення відбору кандидатур і запропонував її персональний склад.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

Відбір суддів до Конституційного суду

В указі йдеться про те, що з метою забезпечення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає президент України, Зеленський постановив:

затвердити положення про проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає президент України;

утворити конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає президент України, та затвердити її персональний склад;

конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ стосовно осіб, яких призначає президент.

Водночас згідно з указом, такими, що втратили чинність, визнано указ президента України від 20 квітня 2021 року № 167/2021 "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України". Також указ президента України від 17 серпня 2021 року № 365/2021 "Питання конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України".

Хто увійде до складу конкурсної комісії

Крім того, Зеленський розпорядився утворити конкурсну комісію для проведення відбору кандидатур та запропонував її персональний склад.

Згідно указу конкурсна комісія має забезпечити проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України.

До складу комісії президент пропонує включити

Лазур Ярослава – декана юридичного факультету Ужгородського національного університету, доктора юридичних наук, професора

– декана юридичного факультету Ужгородського національного університету, доктора юридичних наук, професора Лотюк Ольгу – завідувачку кафедри конституційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора юридичних наук, професорку

– завідувачку кафедри конституційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора юридичних наук, професорку Скрипнюк Олександра – директора Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, віце-президента Національної академії правових наук України, академіка Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора

– директора Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, віце-президента Національної академії правових наук України, академіка Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора Слінько Тетяну – завідувачку кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидата юридичних наук, професорку

– завідувачку кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидата юридичних наук, професорку Футей Богдана — доктора права, професора, суддю Федерального суду претензій Сполучених Штатів Америки.

КСУ може поставити крапку в дискусії про легітимність президента

У травні 2024 року закінчується 5-річний термін повноважень президента Зеленського, але під час воєнного стану вибори не проводяться.

Зазначимо, видання "Дзеркало тижня" стверджувало, що Офіс президента підготував текст звернення до Конституційного Суду щодо легітимності Зеленського на посаді президента після 20 травня. Однак на Банковій ще не ухвалили з цього приводу остаточного рішення, оскільки не впевнені в тому, що КСУ винесе вердикт на користь Зеленського, оскільки більшість суддів там було призначено ще за часів президентства Петра Порошенка.

Водночас народний депутат України, представник президента в Конституційному Суді у 2019-22 роках Федір Веніславський в ефірі Радіо Свобода повідомив що парламентська фракція "Слуга Народу" не подаватиме звернення до Конституційного Суду стосовно легітимності перебування Зеленського на посаді президента України.

"На це питання дає однозначно, причому в імперативному аспекті, відповідь стаття 108 Конституції України. Вона говорить про те, що президент продовжує виконувати повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Це однозначно зобов’язуюча норма, яку президент має виконати", - зазначив він.

Також Веніславський зауважив, що всі фракції парламенту підписали згоду, що до кінця воєнного стану в Україні не можуть проводитись будь-які вибори. За його словами, подібна практика суперечить міжнародним нормам.

"Усі без винятку міжнародні авторитетні інституції, які займаються виборчими питаннями, Міжнародна фундація виборчого права, наприклад, звернули увагу на те, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть", - додав Веніславський.

Однією із причин відмови від проведення виборів за нинішніх умов, за його словами, є ризик недотримання прав виборців на всій території України.

Раніше Комітет з питань розвідки попередив, що Росія вже почала спецоперацію під назвою "Майдан-3", щоб роздмухувати питання легітимності української влади та взяти під сумнів усі її рішення.