Комітет з питань розвідки попередив українців та міжнародних партнерів щодо запланованих дій агресора

Комітет з питань розвідки при Президентові України повідомив про план керівництва країни-агресора щодо диверсійних дій, інформаційних спецоперацій та відвертих провокацій.

Про це йдеться у заяві Комітету з питань розвідки у телеграм-каналі ГУР.

"Шановні українці та наші міжнародні партнери! Через два роки після розв’язання Росією повномасштабної загарбницької війни Україна постала перед об’єктивною загрозою існування як держави, як нації, як спільноти вільних та рівноправних людей", - йдеться у зверненні.

У Комітеті повідомляють, що в умовах свідомого відволікання світової суспільної уваги від тривалої та кривавої російсько-української війни керівництво країни-агресора вдалося до реалізації плану спланованих диверсійних дій, інформаційних спецоперацій та відвертих провокацій.

Основними напрямками та цілями ворога є зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про "втому від України" серед наших партнерів і союзників у світі. Глобальна міжнародна ціль росіян – зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі.

Мета росіян всередині України, як зазначають у Комітеті розвідки – деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, розсварити всіх з усіма, в тому числі представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства.

Зазначається, що російські спецслужби мають великий досвід у сфері ведення гібридних воєн. На інформаційні атаки проти України вони витрачають не менше, ніж на конвенційну війну.

Як повідомляв Комітет з питань розвідки при Президентові України, у листопаді 2023 року, в межах спецоперації "Майдан – 3", на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Телеграм Росія витратила майже $250 млн. Натомість загальний бюджет операції становив астрономічні $1,5 млрд. Це – найдорожча "акція" російських спецслужб в історії.

"Спецоперація "Майдан – 3" досягне своєї кульмінації у березні-травні 2024-го року, протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів – як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України", - говорять у Комітеті розвідки.

Також повідомляється, що методика кампанії є традиційною для російських спецслужб: поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити Україну з її союзниками, розповсюдити в суспільстві усілякі "теорії змови". Це відбувається на фоні публічних заяв РФ про створення нових типів надзброї, яка, на думку росіян, мала би забезпечити технічну перевагу РФ над Заходом на найближче десятиріччя. Звідси випливає, що спротив цілям РФ в Україні є небезпечним для світу, а тому РФ буде підштовхувати інші країни до прямого діалогу щодо України без нашої участі.

Також росіяни через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу робитимуть ставку на організацію різноманітних протестних акцій, свідомо дискредитуватимуть процес обміну військовополонених.

У Комітеті пояснюють, що за задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в Україні вдасться розхитати і тоді, скориставшись цим, нашій державі буде завдано військову поразку на сході, в цьому і є ключова ідея їх операції.

"З огляду на вищевказані обставини звертаємося до українського суспільства, до наших міжнародних партнерів та союзників із закликом посилити спільний опір та всеохоплюючі безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі, задля ефективної протидії глобальним загрозам та викликам нової світової гібридної війни. Війни, яку проти всього цивілізованого світу сьогодні веде Російська Федерація та її злочинні союзники. Нашому суспільству потрібна єдність. Слава Україні!" - підсумував Комітет у зверненні.

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