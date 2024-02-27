Комитет по вопросам разведки предупредил украинцев и международных партнеров о запланированных действиях агрессора

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины сообщил о плане руководства страны-агрессора относительно диверсионных действий, информационных спецопераций и откровенных провокаций.

Об этом говорится в заявлении Комитета по разведке в телеграмм-канале ГУР.

"Уважаемые украинцы и наши международные партнеры! Через два года после развязывания Россией полномасштабной захватнической войны Украина предстала перед объективной угрозой существования как государства, как нации, как сообщества свободных и равноправных людей", - говорится в обращении.

В Комитете сообщают, что в условиях сознательного отвлечения мирового общественного внимания от длительной и кровавой российско-украинской войны руководство страны-агрессора прибегло к реализации плана спланированных диверсионных действий, информационных спецопераций и откровенных провокаций.

Основными направлениями и целями врага является срыв украинской мобилизации, распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу, создание и распространение фейков об усталости от Украины среди наших партнеров и союзников в мире. Глобальная международная цель россиян – снизить поддержку нашей страны со стороны проукраинской коалиции в мире.

Цель россиян внутри Украины, как отмечают в Комитете разведки – деморализовать украинцев, посеять панику среди населения, вбить клин между военнослужащими и гражданскими, рассорить всех со всеми, включая представителей политического руководства страны, гражданского общества.

Отмечается, что у российских спецслужб большой опыт в сфере ведения гибридных войн. На информационные атаки против Украины они тратят не меньше, чем на конвенционную войну.

Как сообщал Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины, в ноябре 2023 года, в рамках спецоперации "Майдан – 3", на распространение антиукраинских настроений только на платформе "телеграм" Россия потратила почти $250 млн. В то же время общий бюджет операции составил астрономические $1,5 млрд. Это самая дорогая "акция" российских спецслужб в истории.

"Спецоперация "Майдан – 3" достигнет своей кульминации в марте-мае 2024-го года, в ближайшие недели враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов – как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины", - говорят в Комитете разведки.

Также сообщается, что методика кампании традиционна для российских спецслужб: поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений, распространить панические настроения, уныние, искусственно противопоставить гражданских и военных, поссорить Украину с ее союзниками, распространить в обществе всякие "теории ". Это происходит на фоне публичных заявлений РФ о создании новых типов сверхоружия, которое, по мнению россиян, должно обеспечить техническое преимущество РФ над Западом на ближайшее десятилетие. Отсюда следует, что сопротивление целям РФ в Украине опасно для мира, а потому РФ будет подталкивать другие страны к прямому диалогу по Украине без нашего участия.

Также россияне через собственных агентов влияния в Украине и во всем мире будут делать ставку на организацию различных протестных акций, сознательно дискредитировать процесс обмена военнопленных.

В Комитете объясняют, что по замыслу врага на первую половину июня ситуацию в Украине удастся расшатать и тогда, воспользовавшись этим, нашему государству будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея их операции.

"Учитывая вышеуказанные обстоятельства, обращаемся к украинскому обществу, к нашим международным партнерам и союзникам с призывом усилить совместное сопротивление и всеобъемлющие меры безопасности, особенно в информационном пространстве, для эффективного противодействия глобальным угрозам и вызовам новой мировой гибридной войны. Войны, которую против всего цивилизованного мира сегодня ведет Российская Федерация и ее преступные союзники. Нашему обществу нужно единство. Слава Украине!" – подытожил Комитет в обращении.

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