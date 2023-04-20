Зеленский уволил главу Центра противодействия дезинформации

Президент Владимир Зеленский уволил Полину Лысенко с должности руководителя Центра противодействия дезинформации согласно поданному ею заявлению. Об этом говорится в указе главы государства №233 от 20 апреля.

О конкретных причинах увольнения не сообщается, однако согласно данным на сайте центра, еще с 19 августа 2021 года Лысенко ушла в декретный отпуск, а обязанности руководителя центра были возложены на ее первого заместителя Андрея Шаповалова.

Напомним, что назначена она была на эту должность лишь за четыре месяца до того - 2 апреля 2021 года. Сам же центр был создан решением Совета национальной безопасности и обороны от 11 марта того же года, которое было введено в действие указом Зеленского от 19 марта.

Целью его создания называлось противодействие угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьба с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, недопущение манипулирования общественным мнением.

Сам Зеленский отмечал, что в будущем центр должен стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире.

До указанной должности Лысенко с сентября 2020 года работала пресс-секретарем "Укрзализныци", перед этим возглавляла департамент международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора, а в 2015-2019 годах была помощником первого замдиректора Национального антикоррупционного бюро.