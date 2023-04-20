Зеленський звільнив голову Центру протидії дезінформації

Президент Володимир Зеленський звільнив Поліну Лисенко з посади керівника Центру протидії дезінформації згідно з поданою нею заявою. Про це йдеться в указі глави держави №233 від 20 квітня.

Про конкретні причини звільнення не повідомляється, проте, згідно з даними на сайті центру, ще з 19 серпня 2021 року Лисенко пішла у декретну відпустку, а обов'язки керівника центру були покладені на її першого заступника Андрія Шаповалова.

Нагадаємо, що призначено її на цю посаду було лише за чотири місяці до того - 2 квітня 2021 року. Сам же центр було створено рішенням Ради національної безпеки та оборони від 11 березня того ж року, яке було введено у дію указом Зеленського від 19 березня.

Метою його створення називалася протидія загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, боротьба з пропагандою, деструктивними дезінформаційними впливами та кампаніями, недопущення маніпулювання громадською думкою.

Сам Зеленський зазначав, що у майбутньому центр має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та пропаганді у всьому світі.

До вказаної посади Лисенко з вересня 2020 року працювала прес-секретарем "Укрзалізниці", перед цим очолювала департамент міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу генерального прокурора, а у 2015-2019 роках була помічником першого заступника директора Національного антикорупційного бюро.