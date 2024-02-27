Анатолий Шкрибляк: история и успех ТРЦ Nikolsky

ТРЦ Nikolsky хорошо знаком харьковчанам и гостям города. Это современный комплекс от девелоперской компании Budhouse Group, президентом которой является Шкрибляк Анатолий Васильевич . Сейчас это визитная карточка Харькова. ТРЦ расположен на пересечении главных улиц – Сумской и Григория Сковороды.

Весной 2022 года здание серьезно пострадало от попадания ракеты. Однако уже через несколько месяцев удалось возобновить работу части комплекса. В этом материале поделимся краткой историей строительства ТЦ, а также расскажем о последствиях попадания ракеты и почему владелец Анатолий Шкрибляк принял решение о скором восстановлении комплекса, несмотря на то, что российские войска находились всего в 10 км от города.

О самом современном ТРЦ Харькова

Работы по возведению начались в 2013 году. Еще на момент строительства в 2018 году комплекс установил Национальный рекорд Украины за самую большую конструкцию в виде купола.

ТРЦ Nikolsky открыли 21 мая 2021 года. Его площадь – 108 тыс. м², на которой размещено около 160 заведений.

Попадание российской ракеты

9 марта 2022 года российская ракета попала в кровлю ТРЦ и вызвала пожар. К счастью, никто не пострадал.

«Она (ракета – авт.) уничтожила вентиляционную камеру на пятом этаже и прошла еще два перекрытия. Купол, фасад, а также почти половина климатического и вентиляционного оборудования были серьезно повреждены», – прокомментировал Анатолий Шкрибляк изданию « Курс Украины ».

Восстановление ТРЦ: важное решение владельца

Анатолий Шкрибляк после ракетного удара принял стратегическое решение о возобновлении комплекса, несмотря на то, что российские войска находились в 10 км от города. Харьков нуждался в инфраструктурных объектах, поскольку почти все магазины в то время были закрыты.

Издание «Курс Украины» отмечает, что через два месяца заработали подземные этажи с супермаркетом «Сильпо» и паркингом. В июне-ноябре 2022 года были открыты 1-3 этажа и часть 4-го. Работы по восстановлению непосредственного места поражения продолжались до декабря 2023 года.

Также целями оперативного восстановления были:

создание новых рабочих мест;

поддержка экономики страны

Шкрибляк отмечает, что возвращению части жителей Харькова в родной город способствовало быстрое восстановление инфраструктуры.

«Инвестиции – это сигнал для людей, что в городе есть будущее. Но это было бы невозможно без ВСУ и несгибаемых жителей города», – добавляет он и выражает надежду на дальнейшее развитие Харькова.

Команда ТРЦ Nikolsky получила немало одобрительных отзывов о решении о восстановлении. Ко второму дню рождения ТРЦ мэр Харькова Игорь Терехов вручил коллективу комплекса «Благодарность городского головы за весомый вклад в развитие города и добросовестный труд во время военного положения». Также ТРЦ получил премию CEEQA за стойкость.