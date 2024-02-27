Анатолій Шкрібляк: історія та успіх ТРЦ Nikolsky

ТРЦ Nikolsky знаний харків'янами й гостями міста. Це сучасний комплекс від девелоперської компанії Budhouse Group, президентом якої є Шкрібляк Анатолій Васильович. Нині це візитна картка Харкова. ТРЦ розташований на перетині головних вулиць – Сумської та Григорія Сковороди.

Навесні 2022 року будівля значно постраждала від влучання ракети. Проте вже за декілька місяців вдалося відновити роботу частини комплексу. У цьому матеріалі поділимося короткою історією будівництва ТЦ, а також розповімо про наслідки влучання ракети й чому власник Анатолій Шкрібляк ухвалив рішення про швидке відновлення комплексу, попри те, що російські війська перебували всього за 10 км від міста.

Про найсучасніший ТЦ Харкова

Роботи зі зведення розпочалися 2013 року. Ще на моменті будівництва у 2018 році комплекс встановив Національний рекорд України за найбільшу конструкцію у вигляді купола.

ТРЦ Nikolsky відкрили 21 травня 2021 року. Його площа – 108 тис. м², на якій розміщено близько 160 закладів.

Влучання російської ракети

9 березня 2022 року російська ракета влучила в покрівлю ТРЦ і спричинила пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.

«Вона (ракета – авт.) знищила вентиляційну камеру на п’ятому поверсі та пройшла ще два перекриття. Купол, фасад, а також майже половина кліматичного та вентиляційного обладнання були серйозно пошкоджені», – прокоментував Анатолій Шкрібляк виданню «Курс України».

Відновлення ТРЦ: важливе рішення власника

Анатолій Шкрібляк після ракетного удару ухвалив стратегічне рішення про відновлення комплексу, попри те, що російські війська перебували за 10 км від міста. Харків потребував інфраструктурних об'єктів, оскільки майже всі магазини на той час були закриті.

Видання «Курс України» зазначає, що за два місяці запрацювали підземні поверхи з супермаркетом «Сільпо» та паркінгом. Протягом червня-листопада 2022 року були відкриті 1-3 поверхи й частина 4-го. Роботи з відновлення безпосереднього місця ураження тривали до грудня 2023.

Також цілями оперативної відбудови були:

створення нових робочих місць;

підтримка економіки країни.

Шкрібляк зауважує, що поверненню частини жителів Харкова в рідне місто сприяло швидке відновлення інфраструктури.

«Інвестиції – це сигнал для людей, що в місті є майбутнє. Але це б не було можливим без ЗСУ й незламних мешканців міста», – додає він і висловлює сподівання на подальший розвиток Харкова.

Команда ТРЦ Nikolsky отримала чимало схвальних відгуків щодо рішення про відновлення. До другого дня народження ТРЦ мер Харкова Ігор Терехов вручив колективу комплексу «Подяку міського голови за вагомий внесок у розвиток міста та сумлінну працю під час воєнного стану». Також ТРЦ отримав премію CEEQA за стійкість.