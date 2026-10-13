Втрати ворога станом на 13 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 390 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1693 добу повномасштабної війни становлять 1 555 700 осіб.

Втрати Росії у війні на 13 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 555 700 (+1 390) осіб;

танків – 12 412 (+2) од;

бойових броньованих машин – 25 534 (+7) од;

артилерійських систем – 51 141 (+51) од;

РСЗВ / MLRS – 2 211 (+2) од;

засоби ППО – 1 704 (+1) од;

літаків – 443 (+0) од;

гелікоптерів – 356 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 2 942 (+15) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 561 762 (+1 889) од;

крилаті ракети – 5 126 (+0) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 162 418 (+362) од;

спеціальна техніка – 4 823 (+5) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (58 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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