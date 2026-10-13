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Потери врага по состоянию на 13 октября 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 390 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1693 сутки полномасштабной войны составляют 1 555 700 человек.
Потери России в войне на 13 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 октября потеряла:
- личного состава – около 1 555 700 (+1 390) человек;
- танков – 12 412 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 25 534 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 51 141 (+51) ед;
- РСЗО/MLRS – 2 211 (+2) ед;
- средства ПВО – 1704 (+1) ед;
- самолетов – 443 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземные робототехнические комплексы – 2 942 (+15) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 561 762 (+1 889) ед;
- крылатые ракеты – 5 126 (+0) ед;
- корабли/катера – 35 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 162 418 (+362) ед;
- специальная техника – 4 823 (+5) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 13 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 88 враждебных БпЛА типа Shahed (58 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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