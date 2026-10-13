Потери врага по состоянию на 13 октября 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 390 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1693 сутки полномасштабной войны составляют 1 555 700 человек.

Потери России в войне на 13 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 октября потеряла:

личного состава – около 1 555 700 (+1 390) человек;

танков – 12 412 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 25 534 (+7) ед;

артиллерийских систем – 51 141 (+51) ед;

РСЗО/MLRS – 2 211 (+2) ед;

средства ПВО – 1704 (+1) ед;

самолетов – 443 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземные робототехнические комплексы – 2 942 (+15) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 561 762 (+1 889) ед;

крылатые ракеты – 5 126 (+0) ед;

корабли/катера – 35 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 162 418 (+362) ед;

специальная техника – 4 823 (+5) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 13 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 88 враждебных БпЛА типа Shahed (58 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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