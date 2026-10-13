Карта боевых действий в Украине на 13 октября 2026 года

Продолжается 1693-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 октября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 90 авиационных ударов, во время которых сбросил 301 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики применили 9516 дронов-камикадзе и совершили 2619 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 31 с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Павловка, Свободная Слобода, Васильевское, Заречье, Кореньок, Корчаковка, Новая Сечь, Храповщина, Сопич, Уланово, Рогизно, Малая Рыбица, Потаповка, Искрисковщина Сумской области; Хреновка Черниговской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили район скопления живой силы противника и пункт управления БпЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 20 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Старица, Избицкое, Волчанские Хутора, Зибино и в сторону Захаровки, Варваровки, Радьковки, Дорошевки.

На Купянском направлении враг штурмовых действий не производил.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты шесть раз атаковали в районах населенных пунктов Колодцы и Лиман.

На Славянском и Краматорском направлениях противник штурмовых действий не производил.

На Константиновском направлении зафиксировано 15 атак. Захватчики вели наступательные действия в районах населенных пунктов Константиновка, Софиевка, Долгая Балка и в сторону Николаяполья.

Двадцать девять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Грузское, Торецкое, Свободное, Кучерив Яр, Доброполье, Светлое, Мирное, Сергеевка и в районе Молодецкого.

На Александровском направлении враг один раз атаковал в сторону Тернового.

На Гуляйпольском направлении противник 12 раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Рождественское, Терновое и в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Косовцево, Горькое, Воздвиженка, Придорожное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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