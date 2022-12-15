Что ждет рынок первичной недвижимости в 2023 году: банкротства, скидки, поиск инвесторов и доступные кредиты

В 2023 году ситуация на первичном рынке жилья будет оставаться тяжелой: строительство будет напрямую и косвенно зависеть от обстоятельств войны, безопасности жизни граждан, динамики освобождения Украины от захватчиков и экономической ситуации в стране в целом.

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Треть на грани

Как отмечает в комментарии delo.ua соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов, риски для застройщиков и инвесторов сейчас самые большие.

"По моим данным, на грани банкротства (то есть нет возможности выполнить обязательства перед покупателями и партнерами по бизнесу) находится до двух третей девелоперских компаний", – говорит эксперт.

В то же время, по оценке специалиста, совокупно до 30% инвесторов, купивших жилье с помощью программ по рассрочке и ипотеке, по объективным финансовым причинам не могут погасить накопленную задолженность по платежам.

"В настоящее время все указывает на то, что в 2023 году рынок будет жить именно в таких трудных условиях", – сказал он.

В свою очередь директор агентства недвижимости "КиевДимСервис" Андрей Романов считает, что рынок недвижимости в следующем году будет напрямую зависеть от ситуации на фронте: “Если наконец-то наступит победа, люди начнут охотнее продавать и покупать жилье. Да и цены соответственно стабилизируются". Если же ситуация будет противоположной, учитывая вероятность затяжного блекаута, рынок будет больше мертвым, чем живым".

Цены, скидки и поиск инвесторов

Первый фактор, который, по мнению экспертов, поможет рынку удержаться на плаву, – это прогнозируемый и контролируемый уровень инфляции , что в годовом измерении не должно превысить 25%. Однако, добавим от себя, по прогнозам Национального банка Украины, этот показатель к концу года может достичь 30%.

Второй фактор – снижение себестоимости строительства в среднем на 15% за счет конкурентной цены строительных материалов и строительно-монтажных работ. Уменьшение издержек станет важным предохранителем номинального роста цены за "квадрат" для покупателя.

Положительно на рынок повлияло бы еще повышение уровня доходов людей в среднем на 15-20%; эффективная политика страны по восстановлению экономики и привлечению инвестиций. Среди прочего девелоперы также считают, что не лишними были бы программы кредитования отрасли по льготной ставке 3-5% годовых.

Впрочем, не стоит забывать и о программе доступной ипотеки "еселя". "Ее ввели для врачей, учителей, военных и полиции. Здесь ипотека предоставляется под 3%. И благодаря этому рынок несколько ожил. Эти категории стали чаще интересоваться недвижимостью, потому что понимают, что эта программа для них очень выгодна. Если эта программа будет расширяться, то, логично, рынок оживет еще больше", – уверен Андрей Романов.

По мнению представителей первичного рынка жилья, при совпадении перечисленных факторов в 2023 году произойдет частичное возобновление спроса. По сравнению с мартом-апрелем 2022 г. (первые месяцы войны, когда произошло стремительное падение), возобновление спроса произойдет в пределах 10-15%.

В ближайшие 2-3 месяца на рынке сохранится минимальный (точечный) спрос на новостройки преимущественно эконом- и комфорт-класса с уровнем готовности от 80% и выше. При этом более 90% покупателей будут заинтересованы в приобретении жилья только в нескольких городах: Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Черновцах, Ужгороде и частично в Одессе", – убежден Семенцов.

Владимир Семенцов, напоминающий, что себестоимость "квадрата" с начала широкомасштабного вторжения РФ выросла на 25-30% в инвалюте. Но, несмотря на то, что застройщики существенно увеличили стоимость "квадрата" (в среднем на 40% в гривневом эквиваленте), такие ценовые изменения на фоне нулевого спроса можно считать чисто формальными.

"В течение последних шести месяцев реальный покупатель – при условии полной оплаты стоимости квартиры – мог рассчитывать на существенную скидку в размере от 10% до 20%. И с большой долей вероятности данная тенденция продлится по меньшей мере следующие три месяца", – прогнозирует специалист.

Качественные изменения на фоне разрушений

Он подчеркнул, что в 2023 году, несмотря на войну и вызванные ею проблемы и риски, на первичном рынке жилья вполне возможны тектонические изменения в ведении строительного бизнеса, основанные на высоком качестве объектов и безопасном приобретении жилья.

Среди главных возможных изменений на рынке эксперт отметил такие:

внедрение в девелопменте жилья принципиально новых форм ведения бизнеса. В первую очередь это касается привлечения мощных инвесторов еще на старте проекта, в том числе и коммерческих банков, что позволит аккумулировать до 80-100% необходимых затрат на строительство того или иного ЖК и будет гарантировать контроль за своевременным выполнением строительных работ;

новые законы №2518 "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем" и №2600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения сделок с объектами недвижимого имущества, которые будут построены в будущем" обусловят постепенный переход девелоперов на продажу квартир уже после ввода объекта в эксплуатацию;

из-за высокого спроса на аренду жилья и существенного дефицита качественного предложения, в 2023 году возможно постепенное развитие новых форматов недвижимости, как, например, сервисные апартаменты (коммерческая недвижимость для долгосрочной аренды; комплексы с такими апартаментами могут не отличаться от жилого дома).

"После победы в войне для полноценного обновления первичного рынка жилья понадобится не менее трех лет. Поэтому грядущий 2023 год может стать лишь основой для будущих положительных изменений", – подытожил Владимир Семенцов.