Девелоперы прогнозируют постепенное повышение цен на недвижимость: будет зависеть от ряда факторов

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Себестоимость строительства жилья в Украине за период войны выросла в среднем на 45% в гривневом эквиваленте. Это произошло по ряду веских причин – удорожание стройматериалов, энергоносителей, логистики, а также рост стоимости рабочей силы, услуг подрядчиков и девальвацию национальной валюты.

Такое мнение высказал СЕО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев в своей экспертной колонке на портале "Лига".

«Девелоперы объективно не смогут долго удерживать цены на довоенном уровне. Это поставило бы под угрозу возможность завершать начатые проекты и сохранять задекларированные стандарты качества», – отмечает СЕО ENSO.

В то же время эксперт не прогнозирует мгновенного и резкого скачка цен, ведь покупательная способность населения тоже пострадала за этот период. Поэтому строительным компаниям придется балансировать между расходами и ожиданиями покупателей.

«Удорожание жилья в новостройках – это не прихоть, а объективное следствие роста себестоимости и изменения рыночной среды. Но динамика и масштаб этих ценовых корректировок будут зависеть от многих факторов как экономических, так и психологических», – подчеркивает Мехтиев.

Среди других тенденций, которые будут иметь влияние на цены, эксперт отмечает:

● сохранение спроса на инвестиционно привлекательное жилье на начальных этапах строительства;

● изменение потребительских приоритетов в сторону больших площадей и инфраструктуры безопасности;

● поиск застройщиками новых строительных решений и попытки оптимизации затрат.

Справка:

ENSO – основана в 2017 году украинская девелоперская компания, в основе деятельности которой разработка, строительство и управление проектами в сфере жилой и коммерческой недвижимости.

С первого дня работы компания реализует самые смелые архитектурные решения, используя передовые технологии и лучшие отечественные и зарубежные строительные материалы. Компания строит жилые комплексы общей площадью около 400 тыс. кв.м: Diadans, Первая коллекция Poetica, Вторая коллекция Poetica и Fjord.

Компания ENSO первой в Украине сертифицировала жилой комплекс по международным экологическим стандартам. В 2020 году Diadans прошел сертификацию BREEAM International New Construction, которая включает в себя оценку энергоэффективности, влияния здания на окружающую среду, безопасности для жителей и посетителей, использование экологических материалов для строительства, удобства транспортной инфраструктуры и т.д.