Экономим и приумножаем. Как владельцам бизнеса заставить деньги работать в условиях войны

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Революция достоинства, антитеррористическая операция на востоке страны, пандемия коронавируса, а теперь полномасштабная война – эти события закалили украинских предпринимателей и изменили правила игры на рынках во всех областях. Если в марте 2022 года по результатам опроса Европейской Бизнес Ассоциации в полном объеме работали только 17% компаний, а треть только планировала возобновить работу, то по состоянию на июнь показатель достиг 47%.

Более того, по данным исследования "Прогнозы бизнеса на 2023 год" , многие владельцы бизнеса рассчитывают на положительный финансовый результат. Так, 58% респондентов ожидают роста доходов в гривне, а 43% - в натуральном выражении. Попробуем разобраться, какие инструменты помогут владельцам бизнеса не только сохранить, но и приумножить свои сбережения и что нужно сделать уже сейчас, чтобы заставить деньги работать. Я расскажу об опыте в гостиничной сфере, однако эти советы прикладны фактически для любой отрасли.

О влиянии большой войны на гостиничный бизнес в Украине

Сейчас в Украине работает не более 20% отелей, а общая ситуация на рынке гостиничной недвижимости зависит от региона. Многие объекты приостановили работу по соображениям безопасности, из-за отсутствия спроса, по техническим причинам или вследствие повреждений или разрушений от обстрелов. На юге и востоке бизнес замер, в центре и западе продолжает развиваться — здесь активно строят и открывают новые отели, коттеджи, смарт-апартаменты.

Базовый метод выживания в кризис для любого бизнеса состоит в том, чтобы сократить постоянные расходы и максимально перейти на переменные расходы, а остатки денежных сбережений вложить в то, что приносит наибольший финансовый результат в краткосрочной перспективе.

Так поступили сотни владельцев гостиниц в разных уголках страны в первые месяцы войны. Это помогло им удержаться на плаву и сэкономить, а сейчас направить потоки денежных средств на реновацию и достройку своих объектов. Бизнес, расположенный в безопасных западных регионах, имеет хорошую возможность вкладывать средства в обновление основных фондов и увеличение производственных мощностей. Такие инвестиции окупятся, поскольку в ближайшие 5-10 лет центром внутреннего туризма станет именно эта часть Украины. Причина — минирование акватории Черного и Азовского морей и значительные разрушения в находящихся во временной оккупации курортных городах.

В условиях войны и экономического кризиса особенно важно не потерять денежный поток, обеспечивающий жизнеспособность бизнеса. Относительно доходности все зависит от целей собственника. Некоторые могут позволить себе определенное время не получать прибыль, но сохранить компанию, команду и судьбу на рынке.

За последние семь месяцев многие предприниматели пересмотрели свою ценовую политику, скооперировались с поставщиками и открыли новые рынки сбыта. Кто-то, чтобы не упускать возможность генерировать прибыль, передислоцировался на Львовщину, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и другие относительно безопасные области.

Мы тоже оптимизировали все процессы, в частности, закрыли отели, которые не имели никаких перспектив в этом году принести прибыль. В то же время запустили два новых объекта, которые к началу войны были готовы к открытию на 95%. Также с февраля 2022-го Ribas Hotels Group подписал три контракта — два совместных с девелоперами проекта в селе Поляница Ивано-Франковской области и гостинично-ресторанный комплекс в Мукачево на Закарпатье. Сейчас в нашем портфеле 20 проектов, половина из которых на паузе, потому что реализовывалась в Киеве, на юге и востоке, еще половина – в активной фазе строительства и запуска.

Оптимизировать основные процессы в бизнесе во время войны помогут пять правил , которые сформулировал мой коллега – исполнительный директор Ribas Hotels Group Андрей Маренчук. Их можно применить к любому делу в сфере гостеприимства и обслуживания.

Разработайте несколько планов работы. Во времена кризиса важно иметь несколько вариантов развития событий: оптимистический, пессимистический, реалистичный и на случай возникновения худшей ситуации. Также советую систематически контролировать и анализировать расходы и доходы предприятия. Общайтесь с командой и предложите новый формат оплаты. Начислять заработную плату в условиях войны удобнее выполненного объема работы. Объясните работникам, что гарантировать постоянные выплаты, как это было раньше, сложно. К примеру, горничные могут получать деньги за количество набранных номеров, официанты — за час своей смены. Не убавляйте количество сотрудников. Есть гостиницы, ресепшн в которых с начала введения военного времени и комендантского часа работает только до 23:00. Несмотря на это, в заведении остается охранник и при необходимости может выполнить определенные функции администратора. Помните, клиенты ценят сервис и качество. Не пренебрегайте этими факторами даже в трудные времена. Сократите список услуг. Если в загородном отеле класса люкс в стоимость номера включен SPA, предложите гостям не пользоваться им или ограничьте часы работы. Для ресторанной сферы способом экономии может стать оптимизация меню. Владельцы сокращают количество позиций, чтобы ограничить складские расходы и вовлеченность персонала. Не убивайте на маркетинг. Казалось бы, это затраты, которые нужно сократить в первую очередь, однако такое мнение ошибочно. Реклама и брендинг напрямую влияют на ваш доход, поэтому обсудите с командой, как будете реагировать на определенные события и обыгрывать их в ситуативах.

Как бы ни приходилось экономить, не ставьте бизнес на паузу и старайтесь использовать какие-либо возможности для развития вашего дела. Ищите новые подходы, будьте гибкими и продолжайте поддерживать экономический фронт Украины.

О ликвидности активов и инвестициях в гостиничную недвижимость

Наиболее высоколиквидными активами в Украине остаются деньги, золото и акции, однако из-за инфляции и мирового кризиса их доходность упала. Инвестиции в недвижимость тоже несколько потеряли свои довоенные показатели, но сохранили надежность и имеют гарантированные перспективы получения сверхприбыли в среднем через 2-4 года.

Сегодня стоимость объектов недвижимого имущества упала на 5-25% в зависимости от региона. Цена строительных и ремонтных работ пока не повышается, хотя цены на импортные материалы уже выросли на 50%. В будущем отложенный спрос и рост себестоимости строительства точно приведет к неизбежному удорожанию недвижимости.

Из-за активных боевых действий тысячи украинцев вынуждены покинуть свои дома и временно релоцироваться в другие области. Как следствие — на сентябрь потребность в гостиницах, коттеджах и жилых смарт-апартаментах превышает предложение минимум на 15% на западе Украины. В августе в Одессе спрос на краткосрочную и среднесрочную аренду номеров вырос на 30-40%.

Эти цифры доказывают, что инвестиционная привлекательность гостиничного бизнеса будет только расти.