Заощаджуємо та примножуємо. Як власникам бізнесу змусити гроші працювати в умовах війни

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Революція гідності, антитерористична операція на сході країни, пандемія коронавірусу, а тепер повномасштабна війна — ці події загартували українських підприємців та змінили правила гри на ринках у всіх сферах. Якщо в березні 2022 року за результатами опитування Європейської Бізнес Асоціації в повному обсязі працювали лише 17% компаній, а третина тільки-но планувала поновити роботу, то станом на червень показник сягнув 47%.

Ба більше, за даними дослідження "Прогнози бізнесу на 2023 рік", чимало власників бізнесу розраховують на позитивний фінансовий результат. Так, 58% респондентів очікують зростання доходів у гривні, а 43% — у натуральному виразі. Спробуємо розібратися, які інструменти допоможуть власникам бізнесу не тільки зберегти, а й примножити свої заощадження та що треба зробити вже зараз, аби змусити гроші працювати. Я розкажу про досвід у готельній сфері, однак ці поради є прикладними фактично для будь-якої галузі.

Про вплив великої війни на готельний бізнес в Україні

Зараз в Україні працює не більше 20% готелів, а загальна ситуація на ринку готельної нерухомості дуже залежить від регіону. Багато об’єктів призупинили роботу з міркувань безпеки, через відсутність попиту, з технічних причин або ж внаслідок пошкоджень чи руйнувань від обстрілів. На півдні та сході бізнес завмер, у центрі та на заході продовжує розвиватися — тут активно будують та відкривають нові готелі, котеджі, смарт-апартаменти.

Базовий метод виживання в кризу для будь-якого бізнесу полягає в тому, щоб скоротити постійні видатки й максимально перейти на змінні витрати, а залишки грошових заощаджень вкласти в те, що приносить найбільший фінансовий результат у короткостроковій перспективі.

Так вчинили сотні власників готелів у різних куточках країни в перші місяці війни. Це допомогло їм втриматися на плаву і зекономити, а зараз спрямувати грошові потоки на реновацію й добудову своїх об’єктів. Бізнес, розташований у безпечних західних регіонах, нині має гарну нагоду вкладати кошти в оновлення основних фондів та збільшення виробничих потужностей. Такі інвестиції окупляться, оскільки в найближчі 5-10 років осередком внутрішнього туризму стане саме ця частина України. Причина — мінування акваторії Чорного та Азовського морів й значні руйнування в курортних містах, які перебувають в тимчасовій окупації.

В умовах війни та економічної кризи особливо важливо не втратити грошовий потік, що забезпечує життєздатність бізнесу. Щодо прибутковості — все залежить від цілей власника. Дехто може дозволити собі певний час не отримувати прибуток, але зберегти компанію, команду та долю на ринку.

За останні сім місяців багато підприємців переглянули свою цінову політику, скооперувалися з постачальниками та/або відкрили нові ринки збуту. Хтось, аби не втрачати можливість генерувати прибуток, передислокувався на Львівщину, Івано-Франківщину, Тернопільщину й інші відносно безпечні області.

Ми теж оптимізували всі процеси, зокрема, закрили готелі, які не мали жодних перспектив цьогоріч принести прибуток. Водночас запустили два нових об’єкти, які до початку великої війни були готові до відкриття на 95%. Також з лютого 2022-го Ribas Hotels Group підписав три контракти — два спільні з девелоперами проєкти у селі Поляниця Івано-Франківської області та готельно-ресторанний комплекс у Мукачево, що на Закарпатті. Нині в нашому портфелі 20 проєктів, половина з яких на паузі, бо реалізовувалася у Києві, на півдні та сході, ще половина — в активній фазі будівництва та запуску.

Оптимізувати основні процеси в бізнесі під час війни допоможуть п’ять правил, які сформулював мій колега — виконавчий директор Ribas Hotels Group Андрій Маренчук. Їх можна застосувати до будь-якої справи в сфері гостинності та обслуговування.

Розробіть кілька планів роботи. У часи кризи важливо мати кілька варіантів розвитку подій: оптимістичний, песимістичний, реалістичний та на випадок виникнення найгіршої ситуації. Також раджу систематично контролювати та аналізувати витрати й доходи підприємства. Поспілкуйтеся з командою та запропонуйте новий формат оплати. Нараховувати заробітну плату в умовах війни зручніше за виконаний об’єм роботи. Поясніть працівникам, що гарантувати постійні виплати, як це було раніше, складно. Наприклад, покоївки можуть отримувати гроші за кількість прибраних номерів, офіціанти — за годину своєї зміни. Не зменшуйте кількість співробітників. Є готелі, ресепшн в яких з початку запровадження військового часу та комендантської години працює лише до 23:00. Попри це в закладі залишається охоронець і за потреби може виконати певні функції адміністратора. Пам’ятайте, клієнти цінують сервіс і якість. Не нехтуйте цими факторами навіть у скрутні часи. Скоротіть перелік послуг. Якщо в заміському готелі класу люкс у вартість номера було включено SPA, запропонуйте гостям не користуватися ним або обмежте години роботи. Для ресторанної сфери методом економії може стати оптимізація меню. Власники скорочують кількість позицій, щоб обмежити складські витрати та залученість персоналу. Не забивайте на маркетинг. Здавалось би, це витрати, які треба скоротити першочергово, однак така думка є хибною. Реклама та брендинг напряму впливає на ваш дохід, тому краще обговоріть з командою, як будете реагувати на певні події та обігрувати їх в ситуативах.

Хоч би як доводилося заощаджувати, не ставте бізнес на паузу і намагайтеся використовувати будь-які можливості для розвитку вашої справи. Шукайте нові підходи, будьте гнучкими та продовжуйте підтримувати економічний фронт України.

Про ліквідність активів та інвестиції в готельну нерухомість

Найбільш високоліквідними активами в Україні залишаються гроші, золото та акції, однак внаслідок інфляції та світової кризи їхня прибутковість впала. Інвестиції в нерухомість теж дещо втратили свої довоєнні показники, але зберегли надійність і мають гарантовані перспективи отримання надприбутку в середньому через 2-4 роки.

Сьогодні вартість об’єктів нерухомого майна впала на 5-25% залежно від регіону. Ціна будівельних і ремонтних робіт поки не підвищується, хоча розцінки на імпортні матеріали вже зросли на 50%. У майбутньому відкладений попит і ріст собівартості будівництва точно призведе до неминучого здорожчання нерухомості.

Через активні бойові дії тисячі українців змушені покинути свої домівки й тимчасово релокуватися в інші області. Як наслідок — станом на вересень потреба в готелях, котеджах і житлових смарт-апартаментах перевищує пропозицію мінімум на 15% на заході України. У серпні в Одесі попит на коротко- та середньострокову оренду номерів зріс на 30-40%.

Ці цифри доводять, що інвестиційна привабливість готельного бізнесу лише зростатиме.