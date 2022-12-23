Страны G7 готовы присоединиться к мониторингу внедрения реформы градостроительства, - Кубраков

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Страны G7 готовы присоединиться к мониторингу внедрения в Украине реформ градостроительства (законопроект №5655). Проект предполагает внедрение необходимых изменений для цифровизации сферы строительства и эффективного управления процессами восстановления.

Об этом стало известно по результатам встречи представителей посольств стран G7, министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Принятие этого закона вызвало бурное обсуждение в обществе и это правильный и нужный процесс. Сегодня мы меняем сам подход к градостроительной отрасли и цифровизируем процессы выдачи разрешительной документации, принятие объектов в эксплуатацию, а также контроль за ходом строительства", - заявил Кубраков.

Он также отметил, что в законопроекте учтены все замечания от НАПК в полном объеме.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что первые этапы реформы начались еще 2 года с создания Портала государственной электронной системы в сфере строительства.

"Когда мы начинали, Реестр объектов строительства находился в частных руках за границей, а взятки буквально прописывались в системе. Сегодня мы уже изменили это, создав такую электронную систему, которая фиксирует каждое действие или будем видеть бездействие чиновников. Мы цифровизировали услуги, оказываемые государством. И количество оказанных услуг уже более 134 тысяч", - сказал Федоров.

Он также назвал реформу крупнейшей антикоррупционной за последние годы и готов к любому аудиту процесса цифровизации отрасли.

Послы стран G7 заверили в готовности присоединиться к мониторингу внедрения реформы и отметили своевременность и важность для Украины.

В частности, чрезвычайный и полномочный посол ФРГ Анка Фельдгузен отметила, что вопрос послевоенного восстановления остро встанет перед большинством регионов Украины, а сохранение полномочий местных властей – важный шаг для выполнения закона о децентрализации.

"При выполнении реформы важно учесть мнение местных общин и сохранить их полномочия. Вместе с тем соглашаюсь, что цифровизация действенный инструмент в преодолении коррупции и мы полностью поддерживаем переход от бумажной бюрократии к технологическим и прозрачным процессам в области строительства", - подытожила посол Германии.