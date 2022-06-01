Киевский ЦУМ возобновил работу

Центральный универсальный магазин в Киеве возобновляет работу с 1 июня, после более чем трехмесячного перерыва из-за начала российского военного вторжения в Украину.

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Как говорится на сайте ЦУМа, хотя с 24 февраля он был закрыт, все последующие 97 дней команда универмага продолжала активную деятельность на локальном и международном рынках. Кроме того, в помощь волонтерам территориальной обороны Киева команда ЦУМа передала 150 единиц теплой одежды, обуви и белья.

"Проект глобальной инициативы с обращением к международным брендам относительно немедленного прекращения поставок и закрытия магазинов в стране-агрессоре был опубликован на ресурсах авторитетных СМИ. Как результат – подавляющее большинство партнеров ЦУМа поддержало санкции, публично осудив войну в Украине и приостановив всю свою бизнес-деятельность на территории России", – указывается также в сообщении.

В начале апреля с целью поддержки экономики страны и сохранения рабочих мест была возобновлена работа онлайн-магазина tsum.ua, а через две недели команда ЦУМа открыла свой первый pop-up маркет во Львове.

"1 июня ЦУМ приглашает всех на открытие универмага, насладиться атмосферой офлайн-шоппинга, ознакомиться с летним меню и десертами любимых кафе и ресторанов, а также полюбоваться панорамой города на террасе Milk Bar", - призывают торговцы.

Универмаг будет работать каждый день с 10:00 до 20:00. Онлайн-заказы клиенты могут получить в зоне Click&Collect на втором этаже ЦУМа. Также доступны услуги бесплатной доставки и выездной примерки со стилистом в пределах Киева.

В то же время отмечается, что универмаг будет прекращать свою работу на время воздушной тревоги и направлять посетителей в ближайшее убежище гражданской защиты населения, расположенное на станции метро "Театральная".