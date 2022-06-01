Київський ЦУМ відновив роботу

Центральний універсальний магазин у Києві відновлює роботу з 1 червня, після більш ніж тримісячної перерви через початок російського військового вторгнення в Україну.

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Як ідеться на сайті ЦУМу, хоча з 24 лютого він був зачинений, всі наступні 97 днів команда універмагу продовжувала активну діяльність на локальному та міжнародному ринках. Крім того, на допомогу волонтерам територіальної оборони Києва команда ЦУМу передала 150 одиниць теплого одягу, взуття та білизни.

"Проєкт глобальної ініціативи зі зверненням до міжнародних брендів щодо негайного припинення поставок та закриття магазинів у країні-агресорці був опублікований на ресурсах авторитетних ЗМІ. Як результат – переважна більшість партнерів ЦУМу підтримала санкції, публічно засудивши війну в Україні та призупинивши всю свою бізнес-діяльність на території Росії", - вказується також у повідомленні.

На початку квітня з метою підтримки економіки країни та збереження робочих місць була відновлена робота онлайн-магазину tsum.ua, а два тижні потому команда ЦУМу відкрила свій перший pop-up маркет у Львові.

"1 червня ЦУМ запрошує всіх на відкриття універмагу, насолодитися атмосферою офлайн-шопінгу, ознайомитися з літнім меню та десертами улюблених кафе та ресторанів, а також помилуватися панорамою міста на терасі Milk Bar", - закликають торгівці.

Універмаг буде працювати щодня з 10:00 до 20:00. Онлайн-замовлення клієнти можуть отримати в зоні Click&Collect на другому поверсі ЦУМу. Також доступні послуги безкоштовної доставки та виїзної примірки зі стилістом у межах Києва.

Натомість зазначається, що універмаг припинятиме свою роботу на час повітряної тривоги та направлятиме відвідувачів до найближчого сховища цивільного захисту населення, розташованого на станції метро "Театральна".