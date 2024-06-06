Ключевое ритейл событие страны RAU Expo 2024 состоится уже 12-13 июня в Киеве

Главная тема: "Управление рисками: от стойкости к антихрупкости". Более 80 топспикеров поделятся своим опытом и обсудят актуальные проблемы и вызовы бизнеса.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Украинский ритейл демонстрирует не только выносливость в военное время, но и невероятную способность к адаптации и росту, становясь антихрупкой.

Среди спикеров представители министерств, профильных комитетов и бизнеса, в частности:

Надежда Бигун, заместитель министра экономики Украины Министерство экономики Украины;

Данило Гетманцев , председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Сергей Тарута , народный депутат, первый заместитель Председателя Комитета ВРУ по вопросам экономического развития;

Антон Тютюн , заместитель председателя правления "Ощадбанк";

Василий Дмитриев , вице-президент по маркетингу ОККО;

Елена Анненко , директор департамента электронной коммерции ООО «РУШ» (Eva и eva.ua);

Полина Кошарна, совладелица и председатель наблюдательного совета Suziria Group, основательница сети зоомаркетов MasterZoo;

Алексей Зозуля , CEO Фокстрот;

Виолетта Титаренко, директор розничной сети Люксоптика;

Максим Пятаков , директор департамента нетопливных продаж ПАО "Укрнафта";

Владлена Русина , операционная директор WOG;

Анна Луганская , Директор по маркетингу Varus.

Здесь соберутся лидеры и инноваторы промышленности. Экспозону представят более 60 компаний, демонстрирующих новейшие решения в сфере ритейла и объекты коммерческой недвижимости: Сбербанк, Киевстар, Эпицентр, Dragon Capital, Budhouse Group, Monobank, Mandarin Plaza, ТРЦ PortCity, Ipost, AM Integrator Group, Fly Kids, 4service, Вовремя, num8erz, Техногард, CPG, Devlight, RDA, Ava Tech, NHOOD, eSputnik и другие.

Полная программа и спикеры: https://expo.rau.ua

Контактное лицо по вопросам регистрации: Наталья Подвишенна +38 050 313 74 53/[email protected]