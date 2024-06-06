- Категория
- Ритейл
- Дата публикации
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Ключевое ритейл событие страны RAU Expo 2024 состоится уже 12-13 июня в Киеве
Главная тема: "Управление рисками: от стойкости к антихрупкости". Более 80 топспикеров поделятся своим опытом и обсудят актуальные проблемы и вызовы бизнеса.
Украинский ритейл демонстрирует не только выносливость в военное время, но и невероятную способность к адаптации и росту, становясь антихрупкой.
Среди спикеров представители министерств, профильных комитетов и бизнеса, в частности:
- Надежда Бигун, заместитель министра экономики Украины Министерство экономики Украины;
- Данило Гетманцев , председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Сергей Тарута , народный депутат, первый заместитель Председателя Комитета ВРУ по вопросам экономического развития;
- Антон Тютюн , заместитель председателя правления "Ощадбанк";
- Василий Дмитриев , вице-президент по маркетингу ОККО;
- Елена Анненко , директор департамента электронной коммерции ООО «РУШ» (Eva и eva.ua);
- Полина Кошарна, совладелица и председатель наблюдательного совета Suziria Group, основательница сети зоомаркетов MasterZoo;
- Алексей Зозуля , CEO Фокстрот;
- Виолетта Титаренко, директор розничной сети Люксоптика;
- Максим Пятаков , директор департамента нетопливных продаж ПАО "Укрнафта";
- Владлена Русина , операционная директор WOG;
- Анна Луганская , Директор по маркетингу Varus.
Здесь соберутся лидеры и инноваторы промышленности. Экспозону представят более 60 компаний, демонстрирующих новейшие решения в сфере ритейла и объекты коммерческой недвижимости: Сбербанк, Киевстар, Эпицентр, Dragon Capital, Budhouse Group, Monobank, Mandarin Plaza, ТРЦ PortCity, Ipost, AM Integrator Group, Fly Kids, 4service, Вовремя, num8erz, Техногард, CPG, Devlight, RDA, Ava Tech, NHOOD, eSputnik и другие.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Полная программа и спикеры: https://expo.rau.ua
Контактное лицо по вопросам регистрации: Наталья Подвишенна +38 050 313 74 53/[email protected]