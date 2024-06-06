- Категорія
- Ритейл
- Дата публікації
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Ключова ритейл подія країни RAU Expo 2024 відбудеться вже 12-13 червня у Києві
Головна тема: “Управління ризиками: від стійкості до антикрихкості”. Понад 80 топспікерів поділяться свої досвідом та обговорять актуальні проблеми і виклики бізнесу.
Український ритейл демонструє не лише витривалість у воєнний час, але й неймовірну здатність до адаптації та зростання, стаючи антикрихким.
Серед спікерів представники міністерств, профільних комітетів та бізнесу, зокрема:
- Надія Бігун, заступниця міністра економіки України Міністерство економіки України;
- Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;
- Сергій Тарута, народний депутат, перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;
- Антон Тютюн, заступник голови правління “Ощадбанк”;
- Василь Дмитрів, віцепрезидент з маркетингу ОККО;
- Олена Аннєнко, директорка департаменту електронної комерції ТОВ «РУШ» (Eva та eva.ua);
- Поліна Кошарна, співвласниця і голова наглядової ради Suziria Group, засновниця мережі зоомаркетів MasterZoo;
- Олексій Зозуля, CEO Фокстрот;
- Віолета Титаренко, директорка роздрібної мережі Люксоптика;
- Максим Пятаков, директор департаменту непаливних продажів ПАТ “Укрнафта”;
- Владлена Русіна, операційна директорка WOG;
- Анна Луганська, Директорка з маркетингу Varus.
Тут зберуться лідери та інноватори індустрії. Експозону представлять понад 60 компаній, які демонструють новітні рішення у сфері ритейлу та об’єкти комерційної нерухомості: Ощадбанк, Київстар, Епіцентр, Dragon Capital, Budhouse Group, Monobank, Mandarin Plaza, ТРЦ PortCity, Ipost, AM Integrator Group, Fly Kids, 4service, Вчасно, num8erz, Техногард, CPG, Devlight, RDA, Ava Tech, NHOOD, eSputnik та інші.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Повна програма та спікери: https://expo.rau.ua
Контактна особа з питань реєстрації: Наталя Підвишенна +38 050 313 74 53 / [email protected]