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Категорія
Ритейл
Дата публікації

Ключова ритейл подія країни RAU Expo 2024 відбудеться вже 12-13 червня у Києві

ритейл, бізнес

Головна тема: “Управління ризиками: від стійкості до антикрихкості”. Понад 80 топспікерів поділяться свої досвідом та обговорять актуальні проблеми і виклики бізнесу.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+
25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу.
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Український ритейл демонструє не лише витривалість у воєнний час, але й неймовірну здатність до адаптації та зростання, стаючи антикрихким. 

Серед спікерів представники міністерств, профільних комітетів та бізнесу, зокрема:

  • Надія Бігун, заступниця міністра економіки України Міністерство економіки України;
  • Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Сергій Тарута, народний депутат, перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;
  • Антон Тютюн, заступник голови правління “Ощадбанк”;
  • Василь Дмитрів, віцепрезидент з маркетингу ОККО;
  • Олена Аннєнко, директорка департаменту електронної комерції ТОВ «РУШ» (Eva та eva.ua);
  • Поліна Кошарна, співвласниця і голова наглядової ради Suziria Group, засновниця мережі зоомаркетів MasterZoo;
  • Олексій Зозуля, CEO Фокстрот;
  • Віолета Титаренко, директорка роздрібної мережі Люксоптика;
  • Максим Пятаков, директор департаменту непаливних продажів ПАТ “Укрнафта”;
  • Владлена Русіна, операційна директорка WOG;
  • Анна Луганська, Директорка з маркетингу Varus.

Тут зберуться лідери та інноватори індустрії. Експозону представлять понад 60 компаній, які демонструють новітні рішення у сфері ритейлу та об’єкти комерційної нерухомості: Ощадбанк, Київстар, Епіцентр, Dragon Capital, Budhouse Group, Monobank, Mandarin Plaza, ТРЦ PortCity, Ipost, AM Integrator Group, Fly Kids, 4service, Вчасно, num8erz, Техногард, CPG, Devlight, RDA, Ava Tech, NHOOD, eSputnik та інші.

Повна програма та спікери: https://expo.rau.ua 

Контактна особа з питань реєстрації: Наталя Підвишенна  +38 050 313 74 53  / [email protected]