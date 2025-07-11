Цифровая трансформация департамента People&Culture в "Империал Тобакко": как группа компаний повышает эффективность процессов и улучшает опыт сотрудников

Телефон, почта, личные разговоры, разные мессенджеры — так раньше выглядела коммуникация между работниками и функцией P&C (People and Culture) группы компаний "Империал Тобакко" к диджитализации процессов. Как превратить хаотические HR-процессы в удобный сервис для сотрудников и построить систему, которая экономит время работников и позволяет HR сосредоточиться на важном, рассказала директор департамента поддержки людей и корпоративной культуры группы компаний "Империал Тобакко" Анна Зарипова.

Цифровая трансформация HR-отдела в группе компаний "Империал Тобакко" началась в 2016-м с внедрения платформы Workday, заменившей разрозненные процессы единой системой управления персоналом. В отличие от типовых ERP, Workday охватывает не только администрирование, но и управление эффективностью, обучением, компенсациями, организационной структурой и аналитикой.

Сначала в компании сосредоточились на наполнении системы актуальными данными, а затем интегрировали ключевые процессы: учет отпусков, компенсаций, определение целей, фидбек, оценка результатов и т.д. Теперь Workday — единственный источник информации для HR, руководителей и сотрудников, что значительно упростило доступ руководителей к информации о членах команды и их истории работы.

Ранее руководители фиксировали цели в Excel, держали данные на компьютерах или папках, что создавало хаос и риски потери информации. Теперь все централизованно, ведь руководители видят цели подчиненных, могут их корректировать и покидать фидбеки. Это сэкономило время, повысило прозрачность и качество аналитики. Анна Зарипова директор департамента поддержки людей и корпоративной культуры группы компаний "Империал Тобакко"

Она добавила, что особенно важными стали инструменты управления эффективностью. Ежегодно сотрудники ставят личные цели, согласовывают их с руководителями и эти цели автоматически связаны с бонусами и просмотром зарплат. Поэтому благодаря формату регулярных фидбек-сессий, так называемых check-ins и зафиксированных договоренностей, снижается риск забыть о важных коррективах.

Диджитал-инструменты для развития персонала

Вторым ключевым вектором цифровизации стала платформа для обучения персонала. В 2023 году в компании окончательно поняли, что нуждаются в новом решении для обучения сотрудников, ведь предыдущая платформа не отвечала потребностям из-за ее неэффективности и неудобства. В конце концов, запустили новый диджитал-инструмент — платформу для онбординга и обучение Academy Ocean. Благодаря этому ресурсу удалось, в частности, перевести основной годовой блок обучения производственному персоналу в онлайн формат.

Если раньше это были обычные лекции, где человек просто слушал и, конечно, потом мог что-то забыть, то теперь мы предлагаем интерактивные курсы с элементами геймификации, тестами, задачами. Обучение стало интересным, увлекательным и полезным. Анна Зарипова директор департамента поддержки людей и корпоративной культуры группы компаний "Империал Тобакко"

Также изменился сам подход к обучению. Например, раньше нужно было за короткий период охватить всех работников производства, а это более 200 человек, теперь специалисты HR-отдела разделили весь учебный блок на этапы в течение года. А для тех, у кого нет доступа к смартфонам или компьютерам, оборудовали учебный класс. В результате люди начали воспринимать этот формат как норму.

"Это может выглядеть как легкий процесс, но на самом деле внедрение требовало больших усилий. Многие годы мы воплощали офлайн-форму обучения и, конечно, как ответ на любые изменения, мы получили определенное сопротивление. Изменять отношение людей после многолетней привычки — непростая задача. Но теперь мы видим результат", — подчеркнула руководительница.

Эффективность программ обучения специалисты оценивают комплексно. Для производственного персонала основной показатель – результаты тестирования. Был установлен минимальный порог успеваемости на уровне 80% правильных ответов, особенно если речь идет об обучении по охране труда, где компромиссов быть не может. Для торговых команд существует Академия продаж, в которой каждый новый работник проходит набор тренингов. P&C и тренеры по развитию собирают обратную связь с помощью интегрированных в платформу опросников. Но лучший показатель эффективности – это успешность работы команд.

Анна Зарипова добавила, что диджитал-инструменты помогают и в адаптации новых сотрудников. Когда новички присоединяются к компании, в течение первых месяцев их работы они проходят обязательные курсы Кодекса поведения, информационной безопасности, борьбы с нелегальной торговлей, моделей поведения и т.д. Это помогает новому члену команды понять культуру компании и основные процессы, которые необходимо соблюдать.

"Цифровизация обучения изменила саму культуру развития в компании, сделав его доступной для всех, независимо от должности или опыта", — отметила Анна.

Внедрение " Портала услуг People&Culture"

Еще одним важным этапом трансформации P&C-отдела стало создание "Портала услуг P&C" — единственной платформы для коммуникации работников из HR. Ранее обращения поступали по разным каналам, например, по телефону, почте, в мессенджерах, лично. Такая коммуникация приводила к потере или дублированию запросов от работников, что увеличивало время даже для стандартных ответов.

Мы поняли, что нужно удобное пространство для ответов на типовые вопросы и запросы. Так, в рамках глобальной трансформации модели P&C появился Портал услуг P&C — интерактивная платформа на базе решений Microsoft, которая стала основой самообслуживания сотрудников по вопросам специалистов P&C-отдела. Анна Зарипова директор департамента поддержки людей и корпоративной культуры группы компаний "Империал Тобакко"

В основе – большая база документов, инструкций, шаблонов. Для нестандартных случаев есть форма обращения, которая поступает в P&C, а затем специалисты распределяют их по компетенциям. Сотруднику достаточно написать запрос.

Система имеет внутреннюю логику: напоминание о сроках, классификации по срочности, аналитике. Благодаря интеграции с Workday уменьшается риск ошибок и экономится время. А ежедневная аналитика помогает улучшать процессы, обращения обрабатываются быстрее, а работники удовлетворены.

Анна рассказала, что следующим шагом цифровизации P&C-отдела будет автоматизация части рекрутинга, в частности, тестирование AI для скрининга резюме. Но ключевые этапы — собеседования, оценка соответствия культуре останутся за людьми.